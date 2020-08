Lecce-Parma 3-4: video, gol e highlights della partita di Serie A

Avvio shock per i salentini con l'autorete di Lucioni: Hernani colpisce il palo, carambola sul difensore giallorosso e pallone alle spalle di Gabriel (11'). Caprari, in girata, raddoppia al 24' su assist di Hernani. Poi reazione d'orgoglio dei pugliesi: al 40' cross di Mancosu, Barak supera Laurini di testa e accorcia le distanze. Cinque minuti è l'incornata di Meccariello a portare il punteggio in parità.

Secondo tempo, colpiscono Cornelius e Inglese

Come in avvio della prima frazione, altra doccia gelata per i salentini. Cornelius sfrutta al meglio un tiro-cross di Barillà e porta in vantaggio gli emiliani (52'). Poi botta e risposta in due minuti: Inglese al 66' fa 4-2 (ancora assist di Barillà), Shakov colpisce il palo e Lapadula butta dentro in tap-in (68'). Finisce così: Lecce-Parma 3-4, i pugliesi retrocedono in Serie B.