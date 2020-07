Si parte con il derby lombardo Atalanta-Brescia. Gli uomini del Gasp provano a blindare definitivamente la qualificazione Champions e rosicchiare punti e posizioni a chi li precede. Juventus e Lazio non possono invece sbagliare le trasferte di Sassuolo e Udine. Ecco, squadra per squadra, gli undici che potrebbero scendere in campo. LA FOTOGALLERY