Parma-Bologna 2-2: video, gol e highlights della partita di Serie A

Finisce 2-2 il derby emiliano tra Bologna e Parma valevole per la 32a giornata del campionato di Serie A. Gli uomini di Sinisa Mihajlovic si portano avanti di due reti nel primo tempo grazie ai gol di Danilo e Soriano. Quando il risultato sembra ormai scritto, i ducali acciuffano il pari, segnando nei minuti di recupero prima con Kurtic e poi con Inglese. I rossoblu si accontentano di un punto dopo la sconfitta di mercoledì scorso contro il Sassuolo (HIGHLIGHTS) mentre i padroni di casa interrompono una striscia negativa di quattro sconfitte consecutive.

Primo tempo

Scelte sorprendenti da parte di D'Aversa: il tecnico del Parma lascia Cornelius e Gervinho in panchina, schierando un tridente inedito con Darmian e Kucka ai lati di Sprocati. Mihajlovic, oggi squalificato, conferma la fiducia a Barrow, preferito a Palacio. L'avvio di gara è tutto del Bologna che passa dopo appena tre minuti di gioco. Su calcio d'angolo battuto da Orsolini, Danilo svetta più in alto di tutti e di testa segna il gol che sblocca il risultato. I ducali accusano il colpo e concedono il fianco ai rossoblu che ne approfittano e trovano il raddoppio al 16': Tomiyasu pesca bene Soriano, bravo a far partire un tiro a giro che si infila nell'angolino basso. La debole reazione dei padroni di casa porta la firma di Gagliolo con un tiro da posizione defilata. A pochi secondi dall'intervallo, Bani esce per infortunio lasciando il campo a Mbaye.

Secondo tempo

Per provare a rientrare in gara, Roberto D'Aversa opera due cambi a inizio ripresa, mandando in campo Kulusevski e Karamoh per Bruno Alves e Scozzarella. Dopo un tentativo a vuoto di Iacoponi, il tecnico del Parma toglie anche Kucka e Sprocati, inserendo Grassi e Inglese, quest'ultimo al rientro dopo un lungo infortunio. I cambi non sortiscono gli effetti sperati: i ducali guadagnano campo ma gli attacchi verso la porta dei rossoblu risultano sterili. Nei minuti di recupero il Parma tira fuori gli artigli e trova la forza di pareggiare, segnando due gol nel giro di 90 secondi. Kurtic accorcia le distanze di testa, Inglese piazza la zampata vincente che consente ai ducali di evitare la sconfitta nel derby.

Il tabellino

Reti: 3' Danilo (B), 16' Soriano (B), 93' Kurtic (P), 95' Inglese (P)

Parma (4-3-3): Sepe; Laurini (83' Pezzella), Iacoponi, Bruno Alves (46' Karamoh), Gagliolo; Hernani, Scozzarella (46' Kulusevski), Kurtic; Darmian, Kucka (60' Grassi), Sprocati (60' Inglese). All. D’Aversa

Bologna (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Bani (44' Mbaye), Danilo, Dijks; Soriano, Medel, Dominguez (77' Svanberg); Orsolini (77' Skov Olsen), Barrow, Sansone (76' Palacio). All. Mihajlovic

Ammoniti: Bruno Alves (P), Barrow (B)