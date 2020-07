Bologna-Sassuolo 1-2: video, gol e highlights della partita di Serie A

Il Sassuolo vince a Bologna e si ritrova all’ottavo posto, a sei punti dal Milan, con qualche speranza ancora accesa di agganciare una qualificazione in Europa League complicata ma non impossibile. La vittoria della squadra di De Zerbi nella 31a giornata di Serie A (FOTO) porta le firme di Berardi e Haraslin, mentre Barrow accorcia le distanze troppo tardi per il Bologna. (CLASSIFICA MARCATORI - IL CALENDARIO)