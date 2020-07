Atalanta-Samp 2-0: video, gol e highlights della partita di Serie A

L’Atalanta sa solo vincere. La squadra di Gasperini centra il nono successo consecutivo e supera 2-0 la Sampdoria risolvendo il match della 31a giornata di Serie A (FOTO) con un grande secondo tempo, grazie ai gol di Rafel Toloi e Luis Muriel, supera momentaneamente l’Inter al terzo posto e avvicina la Lazio, ora distante solo due punti, al secondo. (CLASSIFICA MARCATORI - IL CALENDARIO)

Primo tempo

La prima occasione della partita è per la Sampdoria, con un sinistro incrociato di Murru al 2’. La partita non offre particolari emozioni fino al termine della prima frazione, con le occasioni di Gabbiadini per la Samp e di Zapata per l’Atalanta. In entrambi i casi gli attaccanti sparano a salve addosso ai portieri avversari. L’occasione migliore del primo tempo, però, è un destro al volo di Hateboer che Gollini respinge con sicurezza.

Secondo tempo

L’Atalanta cambia marcia nella ripresa. Comincia a pressare come sa e il suo sforzo è premiato a 15 minuti dalla fine, quando arriva il vantaggio di Rafael Toloi. Il raddoppio arriva all’80’, con Muriel che riprende al limite dell’area una respinta della difesa da calcio d’angolo e piazza col destro nell’angolino. Non esulta il colombiano, ex della Sampdoria, festeggia, però, l’Atalanta. (GLI ALTRI MATCH: GENOA-NAPOLI, TORINO-BRESCIA, BOLOGNA-SASSUOLO)

Il tabellino

Atalanta-Sampdoria 2-0

Reti: 75’ Toloi, 85’ Muriel

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti (7' st De Roon); Hateboer, Pasalic (25' st Muriel), Freuler, Gosens (41' st Castagne); Gomez; Ilicic (24' st Malinovskyi), D. Zapata (41' st Sutalo). All: Gasperini.

Sampdoria (4-5-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, O. Colley, Murru; Depaoli (47' st D'Amico), Thorsby, Ekdal (37' st La Gumina), Linetty, Jankto (37' st Augello); Gabbiadini (37' st Ramirez). All: Ranieri.

Ammoniti: Djimsiti (A), Thorsby (S), Bereszynski (S), Castagne (A), Jankto (S), Gasperini (all.) e Ranieri (all.).