Torino-Brescia 3-1: video, gol e highlights della partita di Serie A

Tre punti fondamentali per i granata che si portano a +7 sulla zona retrocessione. Lombardi avanti nel primo tempo con Torregrossa, poi nella ripresa arriva la rimonta della squadra di Longo con l'autorete di Mateju e le reti di Belotti e Zaza

Il Torino batte 3-1 il Brescia, conquista tre punti importanti per la salvezza, portandosi a +7 sulla zona retrocessione. Dopo il vantaggio dei lombardi con Torregrossa nel primo tempo, nella ripresa arriva la rimonta con un autogol di Mateju e le reti di Belotti e Zaza ( CLASSIFICA MARCATORI SERIE A - IL CALENDARIO COMPLETO DEL CAMPIONATO ).

Torregrossa porta avanti il Brescia nel primo tempo

Avvio deciso del Torino che, in un paio di occasioni, va vicino al gol con Verdi e in una circostanza con Belotti. Ma è il Brescia a trovare la via della rete al 21' con Torregrossa, che sfrutta un passaggio di Bjarnason deviato involontariamente da Meité, si presenta davanti a Sirigu e lo supera con uno scavetto.