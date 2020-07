Genoa-Napoli 1-2: video, gol e highlights della partita di Serie A

Nella 31esima giornata di Serie A, il Napoli batte 2-1 il Genoa in trasferta e si riprende il quinto posto ( FOTO ). Partenopei a quota 51, rossoblù ancora invischiati in zona retrocessione a 27 punti ( CLASSIFICA MARCATORI - IL CALENDARIO )

Primo tempo: colpisce sul finale Mertens

Per il Genoa, Pinamonti-Sanabria tandem d'attacco. Il Napoli risponde col tridente formato da Politano, Mertens e Insigne. Al 7' rete di Elmas, annullata dall'arbitro Mariani - con l'aiuto del Var - per un tocco di mano di Manolas durante l'azione. Sempre il macedone classe '99 prova in mezza girata, Perin salva lo specchio (16'). Pericoloso poi Cassata (35'), la cui conclusione viene deviata da Meret sul palo. Sul finale del primo tempo, vantaggio dei partenopei con Mertens, bravo a sfruttare al meglio l'imbeccata di Insigne (45' + 5').