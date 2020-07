Serie A: morso a Donati, 4 giornate di squalifica a Patric. VIDEO

Quattro giornate di squalifica e 10mila euro di multa. È questa la sanzione decisa dal giudice sportivo della Serie A per il biancoceleste Patric, che nelle battute finali del match Lecce-Lazio (terminato 2-1 per i salentini) ha dato un morso al braccio all’avversario Donati ( VIDEO ). Il giudice Gerardo Mastrandrea ha specificato che il comportamento antisportivo, rilevato dal Var, non ha comunque procurato "conseguenze lesive" al calciatore giallorosso ( LE FOTO DEL MATCH ).

Le parole di Donati

Il difensore del Lecce Donati, con grande sportività, aveva minimizzato l'accaduto: "Non mi ha fatto nulla e si è scusato immediatamente. Se ne tenga conto". Il morso ricevuto da Patric fa il paio con il calcio ricevuto in faccia dal doriano Bonazzoli durante Lecce-Sampdoria (finita 1-2): "Anche io vivo di emozioni, capisco Patric perché in una partita così combattuta ci può stare una cosa del genere", ha detto il giallorosso. "Patric si è scusato immediatamente, il suo era un gesto da punire con il rosso, ma non mi ha arrecato alcun danno. Quindi chiederei a chi deve giudicare di mettersi una mano sulla coscienza. Il giocatore laziale poi è stato corretto, a differenza di Bonazzoli", che "non si è nemmeno scusato e questo mi mette tristezza", ha poi aggiunto.