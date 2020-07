Lecce-Lazio 2-1: video, gol e highlights della partita di Serie A

Tre punti fondamentali per i giallorossi impegnati nella lotta per non retrocedere. Si complica ulteriormente per i capitolini la rincorsa alla Juventus. La squadra di Inzaghi avanti con Caicedo, poi la rimonta salentina firmata Babacar e Lucioni. Espulso Patric per un morso al braccio di Donati

Il Lecce batte 2-1 la Lazio, nella 31esima giornata di campionato. I salentini trovano 3 punti importantissimi nella lotta per non retrocedere. Per i capitolini, invece, con la seconda sconfitta consecutiva, la rimonta nei confronti della capolista Juventus diventa un'impresa proibitiva (CLASSIFICA MARCATORI SERIE A - IL CALENDARIO COMPLETO DEL CAMPIONATO).

Primo tempo in parità vedi anche Le foto del match Match combattuto sin dall'inizio. Al 2' Mancosu trova il vantaggio per i padroni di casa, ma il gol viene annullato, dopo l'intervento del Var, per un controllo di braccio dello stesso capitano giallorosso. Regolare è invece al 5' la rete di Caicedo che, sfruttando un errore di Gabriel, porta avanti la Lazio. Al 30' arriva il pareggio del Lecce, con il gol di testa di Babacar. Sul finire del primo tempo i giallorossi potrebbero anche completare la rimonta, ma Mancosu sbaglia un calcio di rigore.

Nel secondo tempo Lucioni completa la rimonta vedi anche Juventus-Torino 4-1: video, gol e highlights della partita di Serie A Il sorpasso dei giallorossi arriva però nel secondo minuto della ripresa. La squadra di Liverani va in vantaggio con Lucioni, che anticipa Acerbi sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nonostante diversi tentativi e un forcing finale, gli ospiti non riescono a trovare il pari. Espulso Patric per un morso al braccio di Donati.