Juventus-Torino 4-1: video, gol e highlights della partita di Serie A

Troppa Juventus per il Torino. Nella 30esima giornata di Serie A, il derby della Mole va ai bianconeri, che superano 4-1 i granata (FOTO). Da segnalare Ronaldo che torna al gol su punizione con uno splendido tiro a giro all'incrocio. Sarri vola per ora a +7 sulla Lazio (in attesa della match dei biancocelesti con il Milan), mentre Longo rimane a quota 31, a +6 sulla zona retrocessione (LA CLASSIFICA MARCATORI - IL CALENDARIO - GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).

Primo tempo vedi anche Le foto del derby della Mole Sarri sceglie il tridente formato da Bernardeschi, Dybala e Ronaldo, Longo risponde con Verdi, Belotti e Berenguer. La Juventus parte forte: al 3' l'attaccante argentino ex Palermo salta Lyanco in area e batte Sirigu con il mancino (complice la deviazione di Izzo). Cuadrado, con un diagonale preciso, porta i suoi sul 2-0 al 29'. Poi tornano a farsi vedere i granata: prima Verdi impegna Buffon (32'), poi braccio di de Ligt in area e calcio di rigore (45' + 5'). Belotti, con un destro potente, trasforma. A fine primo tempo è 2-1.

Secondo tempo vedi anche Serie A, le probabili formazioni della 30esima giornata. FOTO Nella ripresa il Torino spaventa subito i bianconeri: al 50', al termine di un'azione confusa con un salvataggio di Buffon e una traversa di Belotti da pochi passi, Verdi butta il pallone in rete, ma il Gallo era in fuorigioco. Ci pensa poi Ronaldo, con una splendida punizione all'angolino, a fare 3-1 al 61'. I bianconeri dominano, ma i granata sono anche sfortunati: all'87' c'è l'autorete di Djidji che fissa il punteggio sul 4-1. Troppa Juventus per il Torno, il derby della Mole va a Sarri, che si gode il momentaneo +7 sulla Lazio. Ammoniti però Dybala e de Ligt, che salteranno la prossima partita col Milan.