Sassuolo-Lecce 4-2: video, gol e highlights della partita di Serie A

Finisce 4-2 la sfida tra Sassuolo e Lecce, valida per la 30esima giornata del campionato di Serie A ( IL CALENDARIO ). A regalare tre punti ai padroni di casa, in un avvincente match, sono Caputo, Berardi (su rigore), Boga e Muldur. I due gol degli ospiti portano la firma di Lucioni e Mancosu, che segna il momentaneo 2 a 2 dal dischetto ( IL RACCONTO ). Gli uomini di De Zerbi si portano così a 37 punti in classifica, consolidando il 12esimo posto. Ferma a 25 punti la squadra di Liverani, in piena zona retrocessione.

Un primo tempo equilibrato

approfondimento

Nel Sassuolo tornano dal primo minuto in campo Berardi e Caputo. Conferme per Boga e Traoré. Tante le assenze in casa Lecce per Liverani, che torna al 4-3-2-1 con Shakhov, Farias e Babacar in avanti. Il Sassuolo parte forte: passano appena 5 minuti e i padroni di casa vanno in vantaggio. Scatto di Caputo sul pallone in profondità di Locatelli, la difesa del Lecce sale ma non c'è fuorigioco. L’attaccante scavalca Gabriel in uscita da posizione centrale e trasforma in rete. Al 17’ i neroverdi vanno vicino al raddoppio. Punizione dalla trequarti di sinistra: devia Ferrari di testa in area, ma un grande riflesso del portiere giallorosso salva gli ospiti. Al 27’ pareggia il Lecce con un gol di Lucioni, che sugli sviluppi di un calcio d’angolo, sbuca sul secondo palo e mette in rete.