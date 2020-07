Napoli-Milan 2-2: video, gol e highlights della partita di Serie A

Il big match del San Paolo finisce con un pareggio. Rossoneri in vantaggio con Hernandez, rimonta Napoli con Di Lorenzo e Mertens, poi Kessié chiude i conti dal dischetto

Quattro gol e un risultato sempre incerto. Napoli e Milan pareggiano al San Paolo, un 2-2 che fa bene soprattutto alla Roma, che difende il quinto posto, e cristallizza le posizioni in classifica nella zona Europa League. I rossoneri confermano l’eccellente stato di forma dopo le vittorie contro Lazio (HIGHLIGHTS) e Juventus (FOTO), ma si scontra contro un’altra squadra in salute e reduce dai successi contro Roma ( HIGHLIGHTS ) e Genoa ( HIGHLIGHTS )

Primo tempo

La prima occasione della partita è del Napoli con Mertens, che va via a due difensori e calcia di destro trovando la grande risposta di Donnarumma. Il portiere rossonero salva ancora su Callejon e allora è il Milan a portarsi in vantaggio con Rebic che pesca Theo Hernandez, che al volo di sinistro batte Ospina. Il pareggio del Napoli arriva al 34’, con Di Lorenzo che da pochi passi ribadisce in porta il pallone respinto da Donnarumma su punizione di Insigne.