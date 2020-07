1/7 ©Getty

Alle 21.45 scendono in campo al San Paolo due delle squadre più in forma del campionato: Napoli e Milan, per una sfida in cui in palio c'è il quinto posto in classifica. La partita, valida per la 32esima giornata, è trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A

Serie A, la classifica dei marcatori aggiornata: Immobile davanti a tutti. FOTO