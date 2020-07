Brescia-Roma 0-3: video, gol e highlights della partita di Serie A

Seconda vittoria consecutiva per i giallorossi di Fonseca dopo il successo casalingo contro il Parma. Fazio, Kalinic e il ritrovato Zaniolo regalano tre punti fondamentali per tenere a distanza gli attacchi in zona europea di Napoli e Milan. Sempre più critica la situazione per i lombardi ormai ad un passo dalla retrocessione

La Roma batte per 3-0 il Brescia e conferma il momento positivo dopo il successo contro il Parma all’Olimpico. Tra le note più positive c’è sicuramente il ritorno al gol di Zaniolo: il talento classe ’99 ha siglato la rete che ha chiuso il match e l’ha fatto a sei mesi dal gravissimo infortunio al legamento crociato. Di Fazio e Kalinic i primi due gol. Se la Roma dunque si rilancia in zona Europa League, sempre più critica la situazione per il Brescia ormai ad un passo dalla retrocessione. (CLASSIFICA MARCATORI SERIE A - IL CALENDARIO COMPLETO DEL CAMPIONATO).

Poche emozioni nel primo tempo Nella prima parte è la Roma a fare la partita con un Brescia attento che si difende e prova a ripartire. Tra i giallorossi si fa pericoloso il giovane Carles Perez, ex Barcellona, che di sinistro manda di poco a lato. Poco dopo ci prova il Brescia con Skrabb che serve Torregrossa ma l'attaccante dei lombardi non riesce a concludere a tu per tu con Mirante. Sempre nel primo tempo ci provano prima Kolarov su punizione e poi Kalinic di testa ma entrambi non sono precisi nelle loro conclusioni.

Dilaga la Roma nella ripresa Decisamente diversa l'efficacia della Roma nella ripresa: al primo tentativo i giallorossi passano con Fazio che in area, dopo un calcio d'angolo, tira di sinistro, Andrenacci ci mette le mani ma non riesce ad impedire che il pallone finisca in rete, siamo al 49'. I padroni di casa provano una reazione ma sono gli ospiti a raddoppiare al 62': Kalinic si muove sul filo del fuorigioco, Carles Perez lo vede e lo serve, l'attaccante non ha problemi a battere da pochi passi. L'allenatore della Roma inizia così il suo turnover e inserisce uomini freschi tra cui Zaniolo. Proprio il talento azzurro segna grazie a un'accelerazione con tiro mancino che batte un non perfetto Andrenacci. Nel finale arriveranno anche una traversa e un palo di Dzeko, subentrato a Kalinic.