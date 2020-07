Cagliari-Lecce 0-0: video e highlights della partita di Serie A

Nessun gol, ma tra Cagliari e Lecce non mancano le emozioni. Finisce 0-0 la partita della Sardegna Arena, coi sardi ormai tranquilli e sicuri di una salvezza che non potrà diventare niente di più, e il Lecce alla disperata ricerca di punti che lo tengano aggrappato alla Serie A. Secondo pareggi a reti bianche consecutivo per la squadra di Zenga dopo quello con la Fiorentina ( HIGHLIGHTS ), il Lecce infila il secondo risultato utile consecutivo dopo la vittoria con la Lazio ( HIGHLIGHTS ).

Secondo tempo

Nella ripresa è ancora il Lecce a rendersi pericoloso. Saponara si vede annullare un gol per fuorigioco, Cragno è costretto agli straordinari su Babacar e Farias. Proprio il brasiliano ex Cagliari è il più pericoloso tra i 22 in campo, mentre l’altro ex, Mancosu, spedisce sul palo il più facile dei tap in, ma il guardalinee segnale fuorigioco. Il Cagliari esce fuori nel finale, dopo gli ingressi in campo di Birsa e Faragò per Ionita e Mattiello. Il più propositivo resta Nandez, che prima calcia di poco alto sopra la traversa di Gabriel e poi manda in porta Simeone che trova la pronta risposta del portiere leccese. È Cragno però a confermarsi il migliore dei suoi con un’altra strepitosa parata su un destro dal limite di Farias.