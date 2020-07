Non il sorteggio dei sogni per le italiane in Champions. Per l'Atalanta c'è il Psg, mentre Juventus e Napoli, che devono ancora completare gli ottavi, in caso di passaggio del turno troveranno rispettivamente la vincente di Real Madrid-Manchester City e di Bayern Monaco-Chelsea. La Final Eight della competizione è in programma dal 12 al 23 agosto a Lisbona. LA FOTOGALLERY