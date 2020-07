Champions League, al via i sorteggi. DIRETTA

Si decidono gli accoppiamenti per la fase finale della massima competizione continentale. A seguire il sorteggio di Europa League che interessa Roma e Inter in caso di passaggio del turno. Solo 4 le squadre in Champions che, a causa dello stop per l'emergenza sanitaria, hanno già guadagnato la qualificazione per la final eight portoghese: Atalanta, Atletico Madrid, Psg e Lipsia. Le restanti 4 partite di ritorno delle sfide ancora da giocare sono in programma tra il 7 e l'8 di agosto

Il calcio europeo post Coronavirus riparte dai sorteggi. A Nyon, in Svizzera, è iniziata la cerimonia Uefa per stabilire gli abbinamenti per i quarti di finale di Champions ed Europa League e anche il tabellone per le fasi finali delle due coppe europee. Il sorteggio è affidato alle mani di Paulo Sousa, vecchia conoscenza del calcio italiano. Presente anche Giorgio Marchetti, vice segretario generale della Uefa. È possibile seguire la diretta su Sky Sport Football e Sky Sport 24.

Le squadre già qualificate ai quarti

vedi anche

Champions League, il calendario della Final Eight

Il sorteggio per la massima competizione continentale è iniziato alle ore 12 mentre per sapere il destino di Roma e Inter in caso di passaggio del turno bisognerà aspettare le ore 13. Sono solo 4 le squadre in Champions che, a causa dello stop improvviso per l'emergenza sanitaria, hanno già guadagnato la qualificazione per la final eight portoghese: Atalanta, Atletico Madrid, Psg e Lipsia. Le restanti 4 partite di ritorno delle sfide ancora da giocare sono in programma tra il 7 e l'8 di agosto negli stessi stadi dove si sarebbero dovute giocare a marzo.

Atalanta, Juve e Napoli in corsa

Con l'Atalanta già ai quarti e Juve e Napoli in corsa per il pass contro Lione e Barcellona, per la Champions sono previsti tre sorteggi: per i quarti di finale (con la doppia ipotesi in attesa dell'esito della partite restanti), per le semifinali (abbinando anticipatamente i quarti di finale) e per la squadra di casa pro forma in finale (per motivi burocratici). Non sono previste teste di serie e sono ammessi confronti tra squadre della stessa federazione.