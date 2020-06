Champions League, il calendario della Final Eight

Tutte le gare, dai quarti in poi, si disputeranno su gara secca con supplementari e rigori in caso di pareggio nei due stadi della capitale portoghese. Se necessario si aggiungeranno l’Estádio do Dragão di Porto e l’Estádio Dom Afonso Henriques di Guimarães. Il fischio di inizio è fissato per le 21. Istanbul, che era la sede designata della finale del 2020, ospiterà quella del 2021, mentre tutte le sedi delle finali successive hanno accettato di slittare di un anno rispetto a quanto originariamente deciso: San Pietroburgo nel 2022, Monaco nel 2023 e Londra (Wembley) nel 2024.

Juve e Napoli giocano il 7 e l'8 agosto

Ancora da decidere dove si giocherà il ritorno dei due ottavi che riguardano le squadre italiane di Juventus e Napoli. Teoricamente i bianconeri dovrebbero ospitare il Lione in casa per provare a recuperare dalla sconfitta per 1-0 subita in Francia (VIDEO). Il Napoli sarebbe invece ospite a Barcellona, costretto a vincere dopo aver pareggiato per 1-1 al San Paolo (VIDEO). Non è però da escludere che anche queste gare si giochino a Lisbona il 7 e l’8 agosto. Nella stessa situazione gli altri due ottavi di finale da recuperare: Manchester City-Real Madrid, con gli inglesi avvantaggiati dal 2-1 al Bernabéu, e Bayern Monaco-Chelsea, che parte dal 3-0 per i tedeschi all'andata. Ai quarti di finale, che si disputeranno tra il 12 e il 15 agosto, è invece già qualificata l'altra italiana, l'Atalanta, grazie alla doppia vittoria col Valencia all'andata (VIDEO) e al ritorno (VIDEO). Le semifinali sono in programma per il 18 e 19.

Europa League: finale a Colonia il 21 agosto

Si terrà invece dal 10 al 21 agosto la 'Final Eight' dell’Europa League: i quarti il 10 e 11, le semifinali il 16 e 17 e la finale il 21 a Colonia. Anche in questo caso tutte le gare inizieranno alle 21. Le partite degli ottavi di finale si disputeranno il 5 e 6 agosto con orari d'inizio alle 18.55 e 21. In un secondo momento si deciderà se le gare di ritorno degli ottavi di finale la cui andata è già stata disputata si giocheranno nello stadio della squadra di casa oppure in Germania. Il format della 'Final Eight' è stato adottato anche per la finale della Champions femminile, programmata in Spagna, a Bilbao e a San Sebastian, dal 21 al 30 agosto.