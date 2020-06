Champions League, ecco il calendario: date e città in cui si giocherà

La capitale del Portogallo ospiterà - dai quarti di finale in poi - tutte le partite del torneo, sospeso lo scorso marzo per il coronavirus. Juventus e Napoli giocheranno regolarmente il ritorno degli ottavi a Torino e Barcellona. In Europa League, gara secca per Inter e Roma e poi Final Eight in Germania

Manca la ratifica davanti al comitato esecutivo della Uefa, ma ormai ci siamo: dopo lo stop obbligato per il coronavirus, torna la Champions League. Come riporta Sky Sport, la fase finale del torneo - ossia dai quarti di finale in poi - si disputerà a Lisbona, in Portogallo, dal 12 al 23 agosto 2020, con gare secche. Due gli stadi prescelti come sede dei match. Torna anche l'Europa League, con una Final Eight in Germania.

Le date della Champions League

I quarti di finale si giocheranno il 12, 13, 14, e 15 agosto, mentre le semifinali sono previste per il 18 e il 19 agosto. Finale il 23 agosto, sempre a Lisbona. I sorteggi per definire il tabellone della fase finale avverranno a Nyon a metà luglio. La Supercoppa Europea si disputerà a Budapest il 24 settembre.

Le squadre italiane in Champions



Juventus e Napoli giocheranno il ritorno degli ottavi di finale rispettivamente il 7 agosto (a Torino) e l'8 agosto (a Barcellona). I bianconeri partono dalla sconfitta per 1-0 in Francia contro il Lione (VIDEO), mentre i partenopei hanno pareggiato 1-1 con gli spagnoli allo stadio San Paolo (VIDEO). Le altre due sfide in programma, anch'esse rinviate causa coronavirus, sono Bayern Monaco-Chelsea (3-0 per i tedeschi all'andata) e Manchester City-Real Madrid (si parte dal 2-1 per gli inglesi). A Lisbona giocherà anche l'Atalanta, che ha battuto sia all'andata (VIDEO) che al ritorno (VIDEO) il Valencia.

Europa League, Final Eight in Germania



Oltre alla Champions, la Uefa ha deciso date e città per la fase finale dell’Europa League. Come spiega Sky Sport, il calendario - in attesa di approvazione - vede gare secche dal 10 al 21 agosto in Germania (precisamente a Duisburg, Gelsenkirchen, Düsseldorf e Colonia). Unico match anche per Inter-Getafe e Roma-Siviglia, le uniche partite degli ottavi di cui non si era disputata nemmeno la gara d’andata a causa del coronavirus. Le altre sei squadre giocheranno invece il ritorno nella sede originaria.

Le prossime edizioni di Champions League



La finale di Champions 2021 si disputerà a Istanbul, la città turca designata originariamente per l'attuale edizione. Nel 2022, il torneo vedrà invece il suo atto conclusivo a San Pietroburgo, in Russia.