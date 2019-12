Serie A: risultati, gol e highlights della 16esima giornata. VIDEO

In attesa del posticipo del lunedì (Cagliari-Lazio, stasera alle 20:45), ecco un video per rivedere in pochi minuti tutti i gol del sabato e della domenica di Serie A. La doppietta di Ronaldo (e il gol di Bonucci) permettono alla Juve di battere l’Udinese e agganciare l’Inter in vetta alla classifica. I nerazzurri sono stati fermati sull’1-1 al Franchi dalla Fiorentina: il gol del pareggio al 92’ è stato segnato da Vlahovic. Unica partita senza gol Milan-Sassuolo: i rossoneri hanno creato diverse occasioni, ma un super Pegolo e la sfortuna (un palo e una traversa) non hanno permesso agli uomini di Pioli di ottenere la terza vittoria consecutiva.

I risultati e gli highlights

Brescia-Lecce 3-0 (VIDEO)

Napoli-Parma 1-2 (VIDEO)

Genoa-Sampdoria 0-1 (VIDEO)

Verona-Torino 3-3 (VIDEO)

Bologna-Atalanta 2-1 (VIDEO)

Juventus-Udinese 3-1 (VIDEO)

Milan-Sassuolo 0-0 (VIDEO)

Roma-Spal 3-1 (VIDEO)

Fiorentina-Inter 1-1 (VIDEO)

Cagliari-Lazio ore 20:45