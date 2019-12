Nella 16esima giornata di Serie A, la Juventus supera l'Udinese 3-1 con un super Cristiano Ronaldo (doppietta) e Bonucci. Per i friulani, decisamente meglio nel secondo tempo, gol della bandiera di Pussetto. Bravo più volte Buffon sui tentativi di Lasagna e Nestorovski. Gli uomini di Sarri salgono a 39 punti e tornano in testa alla classifica (in attesa di Fiorentina-Inter), mentre Gotti resta a 15 punti, a +2 sul Brescia terzultimo. (TUTTI I GOL DELLA SERIE A)

Troppa Juve per l'Udinese

Qualche novità di formazione per la Juventus. Szczesny dà forfait per un problema alla spalla e viene sostituito da Buffon, mentre in attacco Dybala, Higuain e Ronaldo giocano per la prima volta tutti insieme da titolari. Nell'Udinese confermata davanti la coppia Okaka-Lasagna come contro il Napoli. Il primo tempo è un dominio dei padroni di casa: al 9' il campione portoghese riceve da Dybala, si coordina di destro e trafigge Musso; al 37' si ripete sull'assist di Higuain e di prima intenzione insacca col mancino. Chiude i conti la spizzata di Bonucci al 45'. I friulani fanno fatica, e solo la reattività di Musso (super su Higuain) evita un passivo più pesante.

Bel match, Pussetto accorcia

Nonostante il 3-0, la partita nel secondo tempo è ancora entusiasmante. L'Udinese prova a scuotersi con Mandragora (dai 25 metri calcia di poco a lato) e Lasagna, che al 52' da buona posizione si fa murare da Demiral. Tre minuti dopo, lo stesso attaccante chiama Buffon al grande intervento. La Juventus rallenta ma è comunque in controllo, e va vicino al quarto gol con Dybala (che scheggia la traversa) e Higuain. Lasagna non ci sta e impegna di nuovo l'estremo difensore bianconero, mentre dall'altra parte Ronaldo vuole la tripletta (gioia negata da Musso e dal palo). Il nuovo entrato Nestorovski cerca il gol della bandiera (Buffon salva ancora), che viene però trovato da Pussetto a tempo ormai scaduto. Finisce così: 3-1.

Il tabellino di Juventus-Udinese 3-1

Gol: 9' e 37' Ronaldo (J), 45' Bonucci (J), 90'+4 Pussetto (U)

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Danilo, Bonucci (76' De Ligt), Demiral, De Sciglio; Rabiot, Bentancur, Matuidi; Dybala (75' Bernardeschi); Higuain (80' Douglas Costa), Cristiano Ronaldo. All. Sarri

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Ter Avest, Fofana, Mandragora, De Paul (67' Walace), Stryger Larsen (87' Nestorovski); Okaka (61' Pussetto), Lasagna. All. Gotti

Ammoniti: Dybala (J), Nuytinck (U), Bentancur (J)