Dopo lo 0-0 tra Inter e Roma (FOTO - VIDEO) e il 3-2 dell'Atalanta sul Verona (VIDEO), nella 15esima giornata di Serie A l'Udinese pareggia in casa contro il Napoli. Nell'1-1 della Dacia Arena, i partenopei giocano uno spento primo tempo - in cui subiscono anche il gol in contropiede di Lasagna - e poi recuperano nel secondo con un bel sinistro di Zielinski. Il risultato non può comunque far felici i partenopei, che salgono a 21 punti ma vanno a -7 dalla Dea; i bianconeri sono invece a quota 15 (TUTTI I GOL DELLA SERIE A).

Lampo di Lasagna

Il primo tempo tra Udinese e Napoli è avaro di occasioni. I partenopei gestiscono il possesso palla, mentre i friuliani preferiscono le ripartenze. Mertens e Lozano in attacco non riescono a sfondare il muro bianconero, che rende vane anche le sortite offensive di uno spento Insigne. Pungono invece gli uomini di Gotti, con Fofana che al 26' conclude di poco alto su passaggio di De Paul. Serve un contropiede per sbloccare il match: ancora Fofana lancia Lasagna, che brucia sia Koulibaly sia Mario Rui e poi supera anche Meret. Un tiro in porta per l'Udinese, un gol. Dopo 45', alla Dacia Arena è 1-0.

Zielinski colpisce

Ancelotti cambia: bocciato Insigne, dentro Llorente. Ed è un altro Napoli nel secondo tempo. Ruiz è volenteroso, ci prova due volte dalla distanza ma non impensierisce Musso. Si alza il ritmo di gioco, Koulibaly duella a viso aperto con Lasagna e Llorente cerca di far valere la sua statura. Il pressing dei partenopei dà i suoi frutti: al 69' il diagonale sinistro di Zielinski da limite dell'area finisce in rete. La rete del pareggio galvanizza gli azzurri, che si rendono pericolosi con Mertens (tiro al volo di poco a lato) e Llorente (debole colpo di testa). Espulso poi Maksimovic, in panchina, per proteste (79'). Il Napoli continua a premere, Gotti capisce che deve coprirsi e toglie Lasagna per Becao. L'ultima emozione del match è di Llorente, che all'86' devia da due passi ma la palla finisce a lato. Dopo 95' di gioco, alla Dacia Arena è 1-1.

Il tabellino di Udinese-Napoli 1-1

Gol: 32' Lasagna (U), 69' Zielinski (N)

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Ekong, Nuytinck; Ter Avest (74' Pussetto), Fofana, Mandragora, De Paul (84' Barak), Larsen; Lasagna (89' Becao), Okaka. All. Gotti

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Ruiz, Zielinski, Insigne (46' Llorente); Mertens, Lozano (62' Younes). All. Ancelotti

Ammoniti: De Paul (U), Mertens (N), Callejon (N), Fofana (U), Okaka (U), Mario Rui (N)

Espulso: Maksimovic (N) dalla panchina per proteste al 79'