Nella 16esima giornata di Serie A, il Sassuolo ferma il Milan a San Siro. Tra le due squadre è 0-0, con i rossoneri che sprecano con Bennacer e vengono fermati da un palo e una traversa (entrambi colpiti da Rafael Leao). Se per i neroverdi (ora a 16 punti) è un ottimo pareggio, per il Diavolo è un mezzo passo falso dopo due vittorie consecutive. Pioli aggancia comunque il Napoli, sconfitto in casa dal Parma, a quota 21. (TUTTI I GOL DELLA SERIE A)

Bennacer spreca

Pioli si affida ancora a Suso, Calhanoglu e Piatek, mentre De Zerbi punta su Caputo, assistito da Berardi, Djuricic e Boga. A difendere la porta neroverde torna Pegolo al posto del giovanissimo Turati (super con la Juve, meno contro il Cagliari). Nel primo quarto d'ora del match Piatek e Bonaventura spaventano due volte gli avversari, che rispondono con il tiro insidioso ma centrale di Caputo. Poi segna Hernandez, ma l’arbitro - aiutato dal Var - annulla tutto per un precedente fallo di mano di Kessié. Al 41' Bennacer sbaglia in modo clamoroso l’1-0: lancio lungo, l’algerino prende il tempo ai giocatori del Sassuolo disorientati e supera Pegolo in uscita, ma a porta vuota si fa murare clamorosamente da Kyriakopoulos.

Leao fermato dal palo

Nel secondo tempo, Boga spreca tutto (palla di poco a lato) dopo un errore a centrocampo di Bennacer (48’). Il Milan deve scuotersi: ci prova Bonaventura, murato da Marlon, e Paquetá da distanza ravvicinata (reattivo Pegolo). L’estremo difensore neroverde salva tutto ancora su Bonaventura, poi si esalta anche Donnarumma sul tiro dalla distanza di Traoré. Rafael Leao, entrato al posto di Piatek (nervoso durante la sostituzione) trova due volte il legno: all'82' colpisce la traversa e cinque minuti dopo il palo. Gli assalti finali dei rossoneri non cambiano il risultato: a San Siro è 0-0.

Il tabellino di Milan-Sassuolo 0-0

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessié (56' Paquetà), Bennacer, Bonaventura; Suso (85' Castillejo), Piatek (78' Leao), Calhanoglu. All. Pioli

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Toljan, Ferrari (75' Romagna), Marlon, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli (78' Obiang); Berardi, Djuricic (68' Traore), Boga; Caputo. All. De Zerbi

Ammoniti: Toljan (S), Hernandez (M), Caputo (S), Musacchio (M), Kessié (M), Bonaventura (M), Locatelli (S), Marlon (S), Paquetà (M)