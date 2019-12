Nella 15esima giornata di Serie A, il Cagliari rimonta il Sassuolo e pareggia 2-2 in trasferta. Gli uomini di Maran - come la Roma - salgono a 29 punti in zona Europa, mentre il Sassuolo raggiunge quota 15 punti (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A - CLASSIFICA MARCATORI).

Berardi ispirato

La squadra di casa schiera Berardi, Djuricic e Boga a sostegno di Caputo, mentre gli ospiti si affidano a Joao Pedro, Simeone e al solito Nainggolan. Passano sei minuti e i neroverdi sfruttano un bel contropiede proprio con Berardi, che batte Rafael con la deviazione di Pisacane. I sardi provano a rispondere con il belga ex Inter, la cui botta dalla distanza trova attento Turati, il portiere classe 2001 protagonista di Juventus-Sassuolo. Poi Rog spaventa con un diagonale di poco a lato; stessa sorte per Djuricic che di sinistro sfiora il palo. Un'altra grande azione degli emiliani porta il match sul 2-0: tacco di Berardi a liberare Toljan, dentro per lo scatenato Djuricic che di piatto insacca (36'). Il primo tempo si chiude col doppio vantaggio dei neroverdi.

Ragatzu all'ultimo respiro

Il secondo tempo comincia con l'errore di valutazione di Turati che fa accorciare le distanze al Cagliari: il tiro dal limite di Rog viene deviato e si impenna in area, il giovanissimo portiere esce male e lascia la porta scoperta per Joao Pedro, che di testa insacca (51'). Berardi ha poi l'occasione per portare i suoi sul 3-1, ma colpisce la traversa su calcio di rigore (assegnato col check del Var per il tocco di braccio di Lykogiannis). Nainggolan è l'ultimo ad arrendersi, ma dalla distanza non inquadra per due volte lo specchio della porta. La rimonta del Cagliari viene completata all'ultimo respiro: Peluso anticipa Joao Pedro ma nulla può su Ragatzu, che di destro infila Turati (90'). Al Mapei è 2-2.

Il tabellino di Sassuolo-Cagliari 2-2

Gol: 7' Berardi (S), 36' Djuricic (S), 51' Joao Pedro (C), 90' Ragatzu (C)

SASSUOLO (4-2-3-1): Turati; Toljan, Marlon (46' Peluso), Romagna, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi (74' Traoré), Djuricic (89' Obiang), Boga; Caputo. All. De Zerbi

CAGLIARI (4-3-2-1): Rafael; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lu. Pellegrini (46' Lykogiannis); Nandez (78' Ragatzu), Cigarini, Rog; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone (46' Cerri). All. Maran

Ammoniti: Berardi (S), Lu. Pellegrini (C), Magnanelli (S), Djuricic (S), Rog (C), Pisacane (C)

Note: al 65' rigore sbagliato da Berardi (S)