Esordio amaro per Rino Gattuso (FOTO) sulla panchina del Napoli. Gli azzurri sono stati infatti 2-1 al San Paolo da un ottimo Parma, che ha trovato il gol del vantaggio al 93’ con Gervinho, abile a sfruttare un contropiede. Partita vivace e ricca di occasioni. Ma che non era giornata per il Napoli si era capito sin da subito. Al 3’ Kulusevski supera Koulibaly (che poi si fa anche male ed è costretto a uscire) e infila Meret. I padroni di casa ci mettono 10 minuti per entrare in partita e iniziare a macinare gioco. Ci prova soprattutto sulla fascia sinistra con le percussioni di Mario Rui i cui traversoni, però, vengono sempre controllati dalla difesa avversaria. Nonostante ciò il Napoli si procura tre limpide occasioni per pareggiare, ma Insigne (due volte) e Zielinski sbagliano clamorosamente il colpo decisivo.

Nella ripresa gli azzurri si presentano in campo con più grinta e Milik trova il gol con un colpo di testa al 19' su un traversone di Mertens, subentrato ad Allan. Gli azzurri sentono di avere in pugno la partita e continuano ad attaccare, ma D'Aversa rinforza la difesa piazzandola a 5 con l'inserimento di Pezzella al posto di Sprocati, a sua volta subentrato nel primo tempo a Cornelius. Al terzo minuto di recupero arriva il contropiede micidiale. Parte Gervinho che sfrutta una scivolata di Zielinski e cede il pallone a Kulusevski, lo svedese gliela restituisce davanti alla porta e Gervinho fa 2-1. Napoli e Gattuso lasciano il campo tra i fischi dei tifosi, per il nuovo allenatore non poteva esserci inizio peggiore.

Il tabellino

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly (5' pt Luperto), Mario Rui; Ruiz, Allan (17' st Mertens), Zielinski; Callejon, Milik, Insigne (33' st Lozano). (25 Ospina, 27 Karnezis, 23 Hysaj, 12 Elmas, 70 Gaetano, 34 Younes, 98 Leandrinho, 9 Llorente). All.: Gattuso.



Parma: Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Barilla' (21' st Grassi), Hernani, Brugman; Kulusevski; Cornelius (16' pt Sprocati, 32' st Pezzella), Gervinho. (34 Colombi, 53 Alastra, 3 Dermaku, 16 Laurini, 88 Adorante). All.: D'Aversa.

Arbitro: Di Bello di Brindisi.



Reti: nel pt 3' Kulusevski; nel st 19' Milik, 48' Gervinho.

Ammoniti: Gervinho, Mertens e Milik per gioco scorretto; Gagliolo per comportamento non regolamentare.