Nella 16esima giornata di Serie A, la Roma vince in casa contro la Spal 3-1. I giallorossi dominano ma terminano il primo tempo in svantaggio (Petagna segna su rigore), poi nella ripresa dilagano. Gli uomini di Fonseca salgono a 32 punti (-1 momentaneo dalla Lazio terza), mentre Semplici resta ultimo in classifica a quota 9. (TUTTI I GOL DELLA SERIE A)

Tanta Roma, ma Spal spietata

Diversi cambi nella formazione della Roma, con Cetin titolare in difesa accanto a Fazio e Florenzi sulla destra; Dzeko unica punta con alle spalle Zaniolo, Pellegrini e Perotti. La Spal si affida a Petagna, che fa coppia con Paloschi. Le due squadre si affrontano a viso aperto, proprio con i loro uomini più avanzati: Dzeko manca la deviazione da due passi, poi Paloschi chiama l'intervento di Pau Lopez. Gli emiliani ci provano ancora con Petagna e Valoti, ma l'estremo difensore giallorosso è attento. Poi è un monologo dei padroni di casa: il bomber bosniaco (tiro di pochissimo a lato), Cetin (di testa sopra la traversa) e tante conclusioni (alla fine saranno 13) mettono i brividi a Berisha. Eppure la squadra di Ferrara al 44' colpisce: Kolarov non vede l'arrivo di Cionek e lo stende in area, Petagna trasforma dagli undici metri.

I giallorossi dilagano

Nella ripresa, Pellegrini tenta subito di pareggiare ma Berisha blocca in due tempi (49'). Poi Perotti salta Cionek, butta in mezzo per Cetin che sbaglia da ottima posizione (51'). I giallorossi premono, chiudono gli avversari nella loro area e al 53' trovano l'1-1: tiro-cross di Pellegrini, deviazione di Tomovic che beffa Berisha. Gli uomini di Fonseca sono più liberi mentalmente, dominano e passano in vantaggio al 66' con il rigore di Perotti (fallo di Vicari su Dzeko). Poco prima, alla conclusione di Zaniolo si era opposto Berisha con un bel riflesso. La Roma controlla e all'83' chiude il match con Mkhitaryan, che deve solo appoggiare in rete su passaggio di Florenzi.

Il tabellino di Roma-Spal 3-1

Gol: 43' rig. Petagna (S), 53' Pellegrini (R), 66' rig. Perotti (R), 83' Mkhitaryan (R)

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Cetin, Fazio, Kolarov; Veretout, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Perotti (79' Mkhitaryan); Dzeko (89' Kalinic). All. Fonseca

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Felipe (72' Tunjov), Vicari; Cionek, Murgia, Missiroli, Valoti (84' Jankovic), Igor; Paloschi (84' Floccari), Petagna. All. Semplici

Ammoniti: 50' Felipe (S), 54' Cetin (R), 65' Vicari (S)