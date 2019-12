Il Brescia batte nettamente un Lecce irriconoscibile. Lombardi pericolosi già al 6’, con una ripartenza del Brescia non sfruttata da Romulo. Un minuto più tardi il brasiliano potrebbe rifarsi su assist di Torregrossa, ma calcia su Gabriel che respinge di piede. Al 30’ la prima occasione per il Lecce con un gran tiro di Calderoni, Alfonso sorpreso ribatte alzando in area la sfera, rovesciata acrobatica di Lapadula che finisce fuori. Al 33’ il vantaggio del Brescia. Punizione sul palo lontano dove Torregrossa di testa rimette in mezzo, arriva Spalek che in spaccata prova la conclusione ravvicinata, gli esce un traversone a mezza altezza, dove Chancellor con le ginocchia mette in rete.

Dominio bresciano anche nella ripresa

Nella ripresa il clichè non cambia. Occasione al 54’ per Balotelli, che controlla al limite e sfiora il palo. Il terzo gol della squadra di Corini arriva al 61’. Balotelli lancia Torregrossa che serve Bisoli in area, palla a Spalek che appoggia in rete. Al 71’ il Lecce potrebbe accorciare ma La Mantia, solo davanti al portiere, gli tira addosso. Un minuto dopo ancora Alfonso salva su Babacar. Ma poi è ancora il Brescia a sfiorare il quarto gol: all’89’ Romulo fila via fino a Gabriel che in uscita respinge col corpo. Al 91’ Balotelli prova il tiro dal limite, la palla deviata finisce sulla parte superiore della traversa.