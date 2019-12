Serie A: risultati, gol e highlights della 14esima giornata. VIDEO

Nella quattordicesima giornata di serie A, l'Inter vince 2 a 1 contro la Spal e conquista il primo posto in classifica, superando la Juventus che nel match delle 12.30 di domenica pareggia in casa 2 a 2 contro il Sassuolo. Vittoria e terzo posto per la Lazio, che grazie all'ennesima ottima prestazione di Immobile trionfa contro l'Udinese per 3 a 0. Finisce 0 a 1 con un gol all'ultimo di Theo Hernandez il match tra Parma e Milan. Negli anticipi del sabato l'Atalanta ha vinto fuori casa contro il Brescia per 3 a 0, mentre il Torino ha superato il Genoa di misura per 0 a 1. Stesso risultato per il Lecce, che ha battuto la Fiorentina.

20’ Bonucci, 22’ Boga, 47’ Caputo, 68’ Ronaldo (R)

Juventus (4-3-1-2): Buffon, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic, Emre Can (8' st Matuidi), Bernardeschi (8' st Dybala), Higuain (34' st Ramsey), Ronaldo. (1 Szczesny, 31 Pinsoglio, 2 De Sciglio, 13 Danilo, 24 Rugani, 28 Demiral). All.: Sarri.

Sassuolo (4-2-3-1): Turati, Toljan, Romagna, Marlon, Kyriakopoulos, Magnanelli, Locatelli, Djuricic (27' st Muldur), Traoré (16' st Duncan), Boga (45' st Peluso), Caputo. (56 Pegolo, 64 Russo, 14 Obiang, 18 Raspadori, 33 Tripaldelli, 35 Piccinini, 36 Mazzitelli, 44 Ghion, 68 Bourabia). All.: De Zerbi.

9' e 36' (R) Immobile, 46' (R) Luis Alberto

Lazio (3-5-2): Strakosha, Luiz Felipe, Acerbi, Radu, Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva (20' st Cataldi), Luis Alberto (35' st Anderson), Lulic (19' st Menendez), Correa, Immobile. All. Inzaghi

Udinese (3-5-2): Musso, Becao, Ekong, Nuytinck, Stryger Larsen, Madragora, Walace (21' st Barak), De Paul (15' st Fofana) , Samir, Nestorovski, Okaka (38' st Teodorczyk). All. Gotti

16' e 41' Lautaro, 50' Valoti

Inter (3-5-2): Handanovic, D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Candreva (34' st Godin), Vecino, Brozovic, Gagliardini (34' st Borja Valero), Lazaro (31' st Biraghi), Lautaro, Lukaku. All. Conte

Spal (3-5-1-1): Berisha, Tomovic, Vicari, Igor (37' st Janković), Strefezza (42' pt Thiago Cionek), Valoti, Valdifiori (20' st Floccari), Murgia, Reca, Kurtic, Petagna. All. Semplici

88' Theo Hernandez

Parma (4-3-3): Sepe, Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Barillà (19 st Grassi), Brugman (26' st Cornelius), Hernani, Kulusevski, Kucka, Gervinho (42' st Sprocati). All. D’Aversa

Milan (4-3-3): G. Donnarumma, Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernández, Kessié (26' st Krunic), Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek (19 st Leao), Çalhanoglu. All. Pioli

I match del 30 novembre

26' e 61' Pasalic, 92' Ilicic

Brescia (3-5-2) Joronen, Cistana, Chancellor, Mangraviti (39' st Morosini); Sabelli, Ndoj (19' st Bisoli), Tonali, Romulo, Martella; Balotelli, Torregrossa (31' st Donnarumma). All.: Grosso.

Atalanta (3-4-1-2) Gollini, Palomino, Djimsiti, Masiello; Castagne, De Roon (6' st Freuler), Pasalic, Gosens (29' st Hateboer); Gomez, Ilicic, Muriel (12' st Malinovski). All.: Gasperini.

77' Bremer

Genoa (4-3-3): Radu, Ghiglione (1' st Ankersen), Romero, Biraschi, Pajac, Schone, Cassata, Sturaro (37' st Gumus), Pandev, Favilli (21' st Pinamonti), Agudelo. All. Thiago Motta

Torino (3-5-2): Sirigu, Izzo, N'koulou, Bremer, De Silvestri, Baselli (18' st Meité), Rincon, Ansaldi (24' st Laxalt), Lukic, Berenguer, Verdi (42' st Edera). All. Mazzarri

49' La Mantia

Fiorentina (3-4-1-2): Dragowski, Milenkovic, Ceccherini, Caceres, Lirola (10' st Ghezzal), Pulgar, Badelj (26' st Pedro), Dalbert, Castrovilli, Vlahovic, Ribéry (1' st Boateng) All.: Montella

Lecce (4-3-1-2): Gabriel, Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni, Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli, Shakhov, La Mantia (33' st Vera), Farias (12' st Babacar) All.: Liverani.