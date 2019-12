Nella 14esima giornata di Serie A, la Lazio prosegue la striscia positiva di risultati e vince 3-0 con l'Udinese, che pur ritrovando Okaka non riesce a sfondare. Doppietta di Immobile e Luis Alberto per i biancocelesti di Inzaghi, che si confermano al terzo posto in classifica a quota 30 punti, mentre i friuliani di Gotti sono fermi a quota 14 (TUTTI I GOL DELLA SERIE A).

Dominio biancoceleste

La Lazio torna con Milinkovic-Savic, Leiva e Luis Alberto, più Immobile e Correa. L'Udinese ritrova il bomber Okaka e Becao in difesa. Gli attaccanti biancocelesti spaventano subito Musso, che si esalta più volte ma non può nulla su Immobile, che al 9' sfrutta un assist del centrocampista serbo e segna per la nona volta di fila in campionato. Il giocatore della Nazionale raddoppia al 36' su rigore, dopo che l'arbitro - con l'aiuto del Var - valuta fallosamente il contrasto fra Ekong e Correa. È poi Luis Alberto a chiudere il match già nel primo tempo: Correa, steso da Nuytinck, si procura un altro rigore e dagli undici metri Musso viene di nuovo battuto. Dopo 45', la Lazio vince sull'Udinese per 3-0.

Udinese spenta

Il secondo tempo comincia sulla falsariga del primo: al 52' Musso evita il poker sul colpo di testa di Lulic, ben imbeccato da Lazzari. Anche Strakosha si esalta su Okaka, ma l'attaccante era in posizione di fuorigioco. L'Udinese non appare comunque in grado di riaprire il match e i biancocelesti - in totale controllo del campo - si limitano a gestire fino al termine della gara. Oltre al risultato, per i friulani c'è un dato negativo: zero tiri in porta in 90 minuti.

Il tabellino di Lazio-Udinese 3-0

Gol: 9' e 36' su rig. Immobile, 45'+1 rig. Luis Alberto

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva (75' Cataldi), Luis Alberto (80' André Anderson), Lulic (64' Jony); Correa, Immobile. All. Inzaghi

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Nuytinck; Larsen, Mandragora, Walace (76' Barak), De Paul (60' Fofana), Samir; Nestorovski, Okaka (82' Teodorczyk). All. Gotti

Ammoniti: Ekong (U)