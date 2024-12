Tennis, Matteo Berrettini eliminato al primo turno a Brisbane

Termina male il 2024 di Matteo Berrettini che ha dovuto fermarsi al primo turno del torneo Atp di Brisbane, in Australia, che si sta svolgendo presso il Queensland Tennis Centre. Il 28enne tennista romano, numero 34 del mondo, è stato infatti sconfitto per 3-6 6-3 6-4 dal 30enne “padrone di casa” Jordan Thompson, numero 26 Atp e testa di serie numero 8. Berrettini aveva vinto entrambi i confronti diretti contro lo stesso australiano, sia durante un Future in Italia nel 2015 e sia al secondo turno dello US Open 2019, dove sarebbe poi diventato il primo italiano in semifinale dopo ben 42 anni. In gara anche l’azzurro, Matteo Arnaldi, oltre a Novak Djokovic che ritorna in campo dopo due mesi e Nick Kyrgios. Dopo la vittoria italiana in Coppa Davis, dunque, tornano ad accendersi i fari sul circuito del tennis, migrato appunto in Oceania in vista del primo Grande Slam stagionale, gli Australian Open, in programma dal 12 al 26 gennaio.