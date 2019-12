La Roma espugna il Bentegodi e batte 3-1 il Verona. Kluivert sblocca il risultato, Faraoni pareggia per l'Hellas e Perotti riporta avanti i giallorossi su calcio di rigore. Nel recupero della ripresa ci pensa Mkhitaryan a chiudere definitivamente i giochi. Con la vittoria odierna, gli uomini di Fonseca si portano al quarto posto in classifica a due punti di distanza dalla Lazio.

Emozioni nel primo tempo

Partita vivace sin dalle prime battute allo stadio Bentegodi. La Roma passa al 17' con Kluivert: ottimo lancio di Pellegrini che taglia in due la difesa scaligera, l'olandese fa fuori il suo diretto avversario con uno stop a seguire e batte un non impeccabile Silvestri. Il vantaggio dei giallorossi dura appena quattro minuti: cross di Zaccagni per l'accorrente Faraoni che insacca di testa alle spalle di Pau Lopez. Lo stesso Faraoni, al 37', va di nuovo in gol, ma dopo aver consultato il Var, l'arbitro Guida annulla per una precedente posizione di fuorigioco. Scampato il pericolo, la Roma torna a condurre. Gunter atterra Dzeko in area di rigore: sul dischetto si presenta Perotti che non sbaglia.

La chiude Mkhitaryan

Il Verona inizia la ripresa cercando con insistenza la rete del pareggio. Gli uomini allenati da Ivan Juric si rendono pericolosi prima con Lazovic e poi con Verre che non trova la palla su grande suggerimento di Zaccagni. La Roma resiste e prova a far male in ripartenza. A Smalling capita l'occasione per chiudere i conti, ma il difensore arrivato in estate del Manchester United, pur colpendo di testa da buona posizione, non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Nella parte finale di gara, Juric inserisce anche Salcedo e Pazzini. Con gli scaligeri sbilanciati in avanti, i giallorossi colpiscono in contropiede con Mkhitaryan: l'armeno firma in pieno recupero il gol che fissa il risultato.

Il tabellino

Gol: 17' Kluivert (R), 21' Faraoni (V), 45' rig. Perotti (R), 90'+2 Mkhitaryan (R)

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Bocchetti, Gunter; Faraoni, Amrabat, Pessina (70' Miguel Veloso), Lazovic; Verre (65' Salcedo), Zaccagni (Pazzini); Di Carmine (A. Berardi, Empereur, Vitale, Adjapong, Radunovic, Dawidowicz, Henderson, Stepinski). All.: Juric

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Under (Mkhitaryan), Pellegrini, Kluivert (35' Perotti); Dzeko (86' Fazio) (Cardinali, Fuzato, Florenzi, Jesus, Çetin, Spinazzola, Fazio, Kalinic, Antonucci).