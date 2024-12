Calcio, Sérgio Conceicao è il nuovo allenatore del Milan

Ora è ufficiale. Il Milan saluta Paulo Fonseca e dà il benvenuto al nuovo allenatore Sérgio Conceicao. È stato annunciato dal club rossonero in una nota “AC Milan comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra maschile a Sérgio Paulo Marceneiro da Conceição fino al 30 giugno 2026”. L'allenatore portoghese, ormai ex coach del Porto, ha preso il posto dell’esonerato Fonseca firmando l’accordo con un contratto di un anno e mezzo, fino al 30 giugno 2026. L'ex ala della Lazio potrebbe già dirigere il suo primo allenamento a Milanello nel pomeriggio. “Il Milan rivolge un caloroso benvenuto a Sérgio e al suo staff, augurando un'esperienza ricca di successi e soddisfazioni” aggiunge la società lombarda nel comunicato.

La reazione dei tifosi

"Prima gli fanno fare la conferenza e poi gli comunicano l'esonero. Società imbarazzante". Sono solo alcune delle prime reazioni sui social dei tifosi del Milan, dopo la conferenza stampa che ha visto protagonista il discorso d’addio di Paulo Fonseca “Un uomo come Fonseca il Milan non se lo merita”. I tifosi sembrerebbero sotto choc per le modalità con cui ieri Paulo Fonseca è stato esonerato dalla guida del Milan. Dalla società, infatti, non è arrivata una conferma ufficiale sulle voci dell'esonero, e nessun dirigente ha parlato alla stampa. Fonseca ha annunciato da solo il proprio esonero uscendo da San Siro “Si è vero, sono uscito dal Milan”. Sul nuovo allenatore del club rossonero, i tifosi si dividono. Infatti, secondo molti il problema resta nel management e non nella guida tecnica, ma c'è anche chi è rincuorato dall'arrivo di Conceicao “È un miglioramento rispetto a Fonseca. Giocare contro il suo Porto era estremamente fastidioso. Lui è un caratteriale come Conte”.