Brescia-Atalanta 0-3, video, gol e highlights della partita di Serie A

Primo tempo di netta marca atalantina. Almeno 3 occasioni in 25 minuti per i bergamaschi, più attivi e intraprendenti con Pasalic, Ilicic e De Roon. La rete al 26’: perfetto cross dalla destra di Castagne e colpo di testa vincente di Pasalic. Ancora il croato pericoloso di testa al 34’, su un cross dalla destra, e al 39' in anticipo sul primo palo.

Traversa di Balotelli sullo 0-1

Nel secondo tempo il Brescia sembra più coraggioso e si fa vedere più spesso nella metà campo avversaria. L’occasione migliore per i bresciani al 55’, quando Balotelli con un bellissimo destro a giro colpisce la traversa. Ma è l’Atalanta a segnare di nuovo, ancora con Pasalic, lesto a sfruttare di tacco un assist di Ilicic. Al 63’ si rifa vivo Balotelli: destro rasoterra parato da Gollini. Ilicic spreca il 3-0 al 64’ quando solo davanti alla porta calcia sul portiere, ma lo sloveno non sbaglia al 92' in contropiede.

Il tabellino

Brescia: Joronen; Mangraviti (85' Morosini), Chancellor, Cistana; Sabelli, Ndoj (64' Bisoli), Tonali, Romulo, Martella; Torregrossa (76' Donnarumma), Balotelli. All. Grosso

Atalanta: Gollini; Djimsiti, Palomino, Masiello; Castagne, de Roon (50' Freuler), Pasalic, Gosens (73' Hateboer); Gomez, Ilicic; Muriel (57' Malinovskyi). All. Gasperini

Ammoniti: Castagne (A), Torregrossa (B), Palomino (A), Djimsiti (A), Malinovskyi (A)