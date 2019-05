Atalanta e Inter vanno in Champions League, il Milan in Europa League, l'Empoli retrocede. Sono questi i verdetti della 38esima e ultima giornata di serie A. I bergamaschi vincono in casa contro il Sassuolo per 3 a 1 e consolidano il terzo posto in classifica con 69 punti. Gli uomini di Spalletti vincono a San Siro contro l'Empoli per 2 a 1 e si posizionano quarti, sempre a 69. Le due squadre nerazzurre si qualificano così per la massima competizione europea, insieme alle già sicure Juventus e Napoli. Niente da fare per il Milan, che si ferma a 68 punti. Retrocesso in serie B, insieme a Chievo e Frosinone, l'Empoli, mentre sono salve Fiorentina e Genoa. Serie A, Sampdoria-Juventus 2-0: gol e highlights