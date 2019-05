Vittoria amara per il Milan di Gattuso che vince 3-2 allo Stadio Mazza di Ferrara contro la Spal ma non raggiunge la qualificazione in Champions League. I rossoneri, infatti, terminano questo campionato al quinto posto a quota 68 punti, uno meno di Inter e Atalanta rispettivamente quarta e terza. Per il Diavolo c’è comunque un posto diretto ai gironi di Europa League. Un match che il Milan indirizza subito con le reti al 18’ di Calhanoglu e al 23’ di Kessie. Ottima è però la reazione della Spal che riesce a pareggiare grazie ai gol di Vicari al 28’ e Fares al 53’. A nulla, dunque, serve la seconda rete di Kessie, su calcio di rigore, al 66’: per via delle vittorie di Inter (2-1 all’Empoli) e Atalanta (3-1 al Sassuolo), i rossoneri dovranno rimandare il ritorno in Champions League. (CRONACA DELLA PARTITA-RISULTATI E CALENDARIO - LA CLASSIFICA - GLI HIGHLIGHTS) Serie A, la classifica finale: Juve campione, Atalanta e Inter in Champions