L'Atalanta di Gasperini è nella storia: con il 3-1 sul Sassuolo, i bergamaschi chiudono il campionato al terzo posto a quota 69 punti e si qualificano alla prossima Champions League insieme a Juventus, Napoli e Inter. Al Mapei Stadium (stadio del Sassuolo, ma risulta in casa l'Atalanta che non può disporre del proprio impianto e gioca dunque in Emilia i match casalinghi) apre Berardi al 19'. Lo stesso attaccante calabrese viene espulso successivamente durante una rissa scoppiata nel finale di primo tempo. Sempre nella prima frazione arriva il pareggio di Zapata al 35'. La rimonta della Dea si concretizza nella ripresa con le reti del Papu Gomez al 53' e Pasalic, su assist dell'argentino, al 65'. Si tratta della prima volta nella storia che il club si qualifica per la principale competizione europea.