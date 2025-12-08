Oltre 11 minuti di applausi per Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk, l’opera di Shostakovic che ha inaugurato la stagione del Teatro alla Scala con la direzione di Riccardo Chailly, alla sua dodicesima e ultima Prima come direttore musicale, e la regia di Vasily Barkhatov, al suo debutto al Piermarini. Una prima volta anche per la protagonista Sara Jakubiak che ha ricevuto fiori e ovazioni. Nel palco reale la senatrice a vita Liliana Segre Tanti i volti dello spettacolo presenti tra il pubblico.

La Scala si accende: 11 minuti di applausi per una Lady Macbeth incendiaria

L’inaugurazione della stagione della Scala esplode con Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk di Dmitrij Šostakovič, diretta da un Riccardo Chailly al suo ultimo 7 dicembre da direttore musicale e messa in scena dall’audace regia di Vasily Barkhatov. Sul palco, passioni torbide, violenze senza filtri, tradimenti e un’energia scenica quasi cinematografica, amplificata da effetti speciali come le “torce umane”. Il pubblico del Piermarini risponde con oltre undici minuti di applausi, omaggiando la protagonista Sara Jakubiak, il basso Alexander Roslavets, il tenore Najmiddin Mavlyanov e, naturalmente, il Maestro. Nel foyer, commenti unanimi: forte, sconvolgente, memorabile.

Modernità feroce, immagini shock e musica come narratore assoluto

Questa Lady Macbeth scorre come un film crudele. La partitura, definita da Chailly “il vero narratore dell’opera”, trascina lo spettatore tra brutalità e desiderio, accompagnata da immagini in bianco e nero proiettate su un grande led che catalogano gli indizi del delitto. Flashback, sovrapposizioni temporali e un linguaggio scenico esplicito rendono l’esperienza immersiva: nessun nudo, eppure ogni violenza arriva nitida, quasi più potente perché non mostrata direttamente. Una botola diventa un punto di accesso alla memoria, mentre l’ironia sottile dell’amante nascosto nell’armadio spezza, solo per un istante, il crescendo tragico. Il tempo, come osserva il sovrintendente Fortunato Ortombina, “è galantuomo”: l’opera, censurata dal regime sovietico nel 1936, oggi si impone con una modernità travolgente.

Un finale di fuoco e un avvertimento al pubblico: la tragedia brucia davvero

Il teatro stesso avvisa gli spettatori: “Attenzione – Warning”. E la promessa è mantenuta. Il finale, radicale rispetto alla tradizione, è un abbraccio di fiamme: Katerina uccide Sonetka e si dà fuoco con lei, trasformando l’omicidio-suicidio in un rogo simbolico. Una scena durissima, scandita da una musica magnetica che amplifica ogni gesto e che, durante il funerale di Boris, invade persino il palcoscenico con i fiati. Tra assenze politiche, presenze del mondo della cultura e dello spettacolo — da Achille Lauro a Mahmood, da Favino a Pasotti — questa Prima conferma la Scala come luogo di rito collettivo e di coraggio artistico. Storie di passione, crudeltà e potere: Šostakovič continua a bruciare, oggi più che mai.