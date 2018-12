X Factor Daily, aspettando la finale: cosa è successo ai concorrenti nel loft

Cresce l’attesa per la finale di X Factor 2018 e i concorrenti trascorrono i loro ultimi momenti insieme nel loft. La Finale di XF12 ti aspetta giovedì 13 dicembre alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, e su digitale terrestre al canale 311 o 11), X Factor Daily va in onda da lunedì a venerdì alle 19.40

Sono rimasti solo in quattro, uno per squadra, e tra loro si cela il vincitore di X Factor 2018. Luna Melis (Under Donne, squadra di Manuel Agnelli), BowLand (Gruppi, squadra di Lodo Guenzi), Anastasio (Under Uomini, squadra di Mara Maionchi) e Naomi Rivieccio (Over, squadra di Fedez) sono i finalisti della dodicesima edizione del talent. Fino a giovedì 6 dicembre erano in sei, poi, durante la Semifinale, c’è stata una doppia eliminazione e per Martina Attili e Leo Gassmann è sfumato il sogno del Forum di Assago. Vediamo come hanno trascorso la settimana i sei semifinalisti.

La preparazione dei BowLand

I BowLand sono l’unico gruppo rimasto in gara e, anche se non sono mai andati al ballottaggio, affrontano la Semifinale consapevoli che tutto può succedere. Durante le prove, lasciano sempre senza parole il loro giudice Lodo Guenzi, che è il loro fan numero uno. I tre ragazzi di Teheran sono molto forti e molto uniti, a legarli è una profonda amicizia e determinazione. Nel prepararsi alle esibizioni di giovedì 6 dicembre, hanno introdotto anche uno strumento “ad acqua”, che è il tema della puntata.

 

Sorprese nell’Amazon Locker per i semifinalisti

Prima del Live, i sei semifinalisti hanno ricevuto dei regali da parte dei loro ex compagni di avventura. Ognuno degli ex concorrenti di X Factor 2018 ha scelto un oggetto da regalare a un semifinalista, accompagnandolo con un breve messaggio di incoraggiamento. E così, Martina Attili ha ricevuto un libro sull’interpretazione dei sogni da Emanuele Bertelli, Anastasio un tavolo da ping pong dai Red Bricks Foundation, i Seveso Casino Palace hanno pensato, invece, di regalare a Naomi un robot per fare le pulizie. La tensione è sempre molto alta quando si avvicina il Live e queste piccole sorprese di Amazon aiutano i ragazzi a vivere con meno ansie il percorso all’interno del programma.

 

Il primo concerto di Martina Attili

La prima eliminata della Semifinale è stata Martina Attili, della squadra di Manuel Agnelli. Nonostante la giovane concorrente sia stata fin da subito una delle candidate alla vittoria di questa edizione di X Factor, ha visto sfumare a un passo dalla Finale il suo sogno. Ma la sedicenne romana non ha vissuto come una sconfitta questa eliminazione: «Sono molto fiera di me stessa», sono state le sue parole a Benji & Fede prima del suo primo concerto. «Al momento dell’eliminazione non ho provato niente di brutto, è un gioco che finisce». E poi, c’è stata l’emozione di cantare per la prima volta davanti al suo pubblico. Martina è molto soddisfatta del suo percorso a X Factor, sa di essere cresciuta sia come artista che come persona e ha acquisito la consapevolezza che nel suo futuro c’è la musica.

 

Il primo concerto di Leo Gassmann

Secondo eliminato della puntata del 6 dicembre è Leo Gassmann, uno dei concorrenti su cui, fin dalle Auditions, si sono puntati i riflettori. L’appartenenza a una famiglia di artisti così importante però non ha condizionato il pubblico, che gli ha preferito Luna Melis. Leo però è molto contento del percorso fatto finora e non aveva alcuna aspettativa per come sarebbe andata: «Non ho rimpianti di non essere andato in finale, perché ho dato il massimo». Anche per Gassmann c’è stata l’opportunità di debuttare davanti al suo pubblico, con il suo primo concerto. E per quanto riguarda i pronostici sul vincitore, Leo non ha dubbi: «Anastasio. A mani basse!». Tra i due ragazzi, entrambi componenti della squadra di Mara Maionchi, è nata una bella amicizia testimoniata dai tanti momenti trascorsi nel loft.

 

Ciak si gira

Per Leo Gassmann e Anastasio è arrivato il momento di fare sul serio. I due ragazzi hanno girato i video ufficiali dei loro inediti con due troupe di professionisti. Per Anastasio non era la prima volta, poiché aveva già girato dei video amatoriali ma questo de “La fine del mondo” è il primo video “serio” della sua carriera. Il suo regista, Ludovico Di Martina, ha dichiarato di essere prima di tutto un suo fan, particolare che ha agevolato molto il lavoro. Anche per “Piume” di Leo Gassmann il regista Edoardo Palma ha cercato di entrare molto a fondo nel significato del brano, in modo da cucire il video addosso al cantante. Un’esperienza che sia Anastasio che Leo non dimenticheranno facilmente.

 

