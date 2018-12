X Factor 2018, “Piume” è l'inedito di Leo Gassmann: il testo e il video

Fin da quando si è presentato alle Auditions, Leo Gassmann sapeva di dover lavorare più degli altri per dimostrare di non essere solo “il figlio di”. Con grande tenacia e determinazione, il giovane Leo è riuscito ad arrivare alle semifinali, battendo al ballottaggio una delle superfavorite per la vittoria finale: Sherol Dos Santos, la punta di diamante della squadra di Manuel Agnelli.

Il percorso di Leo Gassmann all’interno di X Factor

Leo Gassmann si è fatto notare sin da subito dai giudici e dal pubblico, e non solo per l’appartenenza a una famiglia artistica così importante. Alle Auditions il ragazzo si era presentato con un suo inedito in inglese, “Freedom”, che aveva colpito subito tutti. La fisicità e il timbro di voce di Leo hanno fatto sì che superasse sia i Bootcamp che gli Home Visit e, una volta entrato nella squadra di Mara Maionchi, il giovane Gassmann si è impegnato per mettere in pratica i consigli che gli venivano dati dopo ogni esibizione. Nel corso dei Live, Leo ha presentato brani diversi tra loro, da “Pianeti” di Ultimo a “Next To Me” degli Imagine Dragons, fino a “La terra degli Uomini” di Jovanotti, che però l’ha fatto arrivare al ballottaggio finale con Sherol Dos Santos. Per provare a restare nel programma, Leo Gassmann ha cantato il suo cavallo di battaglia, “Yellow” dei Coldplay, che gli ha permesso di vincere al televoto e continuare il suo percorso a X Factor. Ma è con l’inedito “Piume” che Leo si è presentato come autore e interprete, un brano con cui Gassmann ha dato il via alla sua carriera musicale.

“Piume”, il testo dell’inedito di Leo Gassmann

Il testo del primo inedito di Leo Gassmann è stato scritto dallo stesso Leo per quanto riguarda il testo, la musica è di Lewis Capaldi, Sam Dixon e Nina Nesbitt. Il brano è prodotto da Ioska Versari per BMG Rights Managements.

La canzone è molto importante per Gassmann, un inno all’amore che parla di un’esperienza vissuta personalmente e proprio per questo l’interpretazione è stata molto più sentita rispetto alle cover. Ecco il testo completo di “Piume”, disponibile per l’ascolto anche su Spotify:

Hai sempre vissuto quel mondo pensando ai perché

Le guerre, i dolori, le favole.

Sei il disegno perfetto di quello che ho sempre cercato

Anima fragile, senza peccato.

Perché il mondo con noi gira

Non lo puoi negare mai

E se pure sarai lontana da me

Ricorda che puoi vivere di me

E tutto viene giù

Quando ti cerco e non ci sei

E capirai

Che forse gli angeli

Son tutte rondini

Che migrano per noi

Mio sogno e dolore

Quel mare infinito mi ha sempre cantato di te

Il tempo, le stelle, le pagine.

Sei stata privata di ciò che era parte di te

E adesso fatichi a credere

Perché il mondo con noi gira

Non lo puoi negare mai

E se pure sarai lontana da me

Ricorda che puoi vivere di me

E tutto viene giù

Quando ti cerco e non ci sei

E capirai

Che forse gli angeli son tutte rondini

Che migrano per noi

Mio sogno e dolore

Mio sogno e dolore

Mio sogno e dolore

Perché il mondo con noi gira

Non lo puoi negare mai

E se pure sarai lontana da me

Mio sogno e dolore

Mio sogno e dolore