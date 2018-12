X Factor 2018, sesto Live: tutte le esibizioni dei concorrenti

Li abbiamo sentiti lo scorso giovedì con il loro inedito, con cui hanno debuttato nel mondo discografico, invece, nella puntata di giovedì 29 novembre i 7 concorrenti di X Factor 2018 si sono esibiti in due performance distinte. Vediamo tutte le esibizioni del sesto Live di XF12.

La prima manche: le cover con l’orchestra elettronica

Tornano le cover e nella prima manche i concorrenti rimasti in gara hanno cantato ognuno un brano scelto per loro dal rispettivo giudice. Manuel Agnelli è l’unico a essere rimasto con tutte e 3 le cantanti in gara, segue Mara Maionchi con due concorrenti, mentre Lodo Guenzi e Fedez - che ha perso Renza Castelli giovedì scorso - hanno un concorrente a testa. Ad accompagnare i ragazzi durante questa prima esibizione – come sempre dal vivo - un’orchestra elettronica.

I primi a esibirsi, dopo l’ospite Giorgia, che ha cantato “Le tasche piene di sassi”, il singolo tratto dal suo album di cover “Pop Heart”, sono stati i BowLand, a cui Lodo Guenzi ha affidato “Seven Nation Army” dei The White Stripes, il brano che contiene uno dei riff rock più famosi degli ultimi 15 anni. I tre ragazzi iraniani personalizzano ogni brano con il loro sound raffinato ed esotico e, anche questa volta, sono riusciti a trasformare in qualcosa di unico un pezzo così popolare.

 

Leo Gassmann ha ricevuto un’assegnazione molto particolare, dal suo giudice Mara Maionchi, un brano molto intenso di Jovanotti “La terra degli Uomini”. Leo è uno dei cantanti che ha fatto più progressi all’interno del programma ma l’interpretazione al sesto Live è stata ritenuta ancora troppo “classica e impostata” dai giudici.

 

Terza a esibirsi nella prima manche è stata Martina Attili, a cui Manuel Agnelli ha voluto assegnare un brano di Bjork, “Hyperballad”. La giovane concorrente delle Under Donne è stata spesso paragonata alla popstar islandese e l’assegnazione del suo giudice era d’obbligo. Seppur con qualche imperfezione rispetto al solito, la performance di Martina è stata convincente.

 

Naomi Rivieccio è l’unica concorrente della squadra di Fedez e ha cantato un brano molto difficile, “Look at me now” di Chris Brown feat. Lil Wayne e Busta Rhymes. Dopo aver affrontato il ballottaggio per ben due volte, il rischio di non proseguire è sempre molto alto. Ma con il flow del brano di Chris Brown, Naomi è riuscita a conquistare tutti.

 

Quinta concorrente a salire sul palco è Luna Melis, il giovanissimo talento della squadra di Manuel Agnelli. Anche Luna ha cantato un pezzo molto difficile, “The Monster” di Eminem feat. Rihanna, ma la straordinaria capacità di stare sul palco della sedicenne sarda ha infiammato nuovamente l’X Factor Arena.

 

Una delle rivelazioni di questa edizione di X Factor 2018 è senza alcun dubbio Anastasio, giovane rapper che riscrive i testi delle canzoni a modo suo. Dopo la grande performance della scorsa settimana, Mara Maionchi gli ha affidato un’altra pietra miliare del rock mondiale, “Stairway to Heaven” dei Led Zeppelin. E, ancora una volta, la scelta si è rivelata vincente.

 

Ultima a esibirsi è Sherol Dos Santos, la prima concorrente a entrare nella squadra di Manuel Agnelli, che l’ha voluta fortemente fin dai Bootcamp. A lei, Manuel ha affidato un altro brano cantato da una delle più grandi voci del panorama musicale internazionale, “Turning Tables” di Adele. Come ogni volta, Sherol ha eseguito il pezzo in maniera impeccabile.

 

La seconda manche: il medley con gli inediti

Nella seconda manche, i ragazzi hanno avuto modo di far riascoltare i loro inediti, che dopo una settimana hanno già registrato oltre 7 milioni di stream su Spotify. In un medley di tutti i loro brani, senza interruzione, i concorrenti si sono alternati sul palco cantando alcuni passaggi del loro primo singolo. Prima a cantare è stata Martina Attili con il suo inedito “Cherofobia”, diventato già un vero tormentone, a seguire Leo Gassmann ha presentato “Piume”, il brano con cui vuole staccarsi dall’essere solo “il figlio di”. I BowLand sono l’unico gruppo rimasto in gara e si sono esibiti come terzi con il loro inedito “Don’t stop me”, dal sound che mescola suoni etnici con ritmi occidentali. Un brano in inglese per Naomi, che ha cantato la sua “Like The Rain (Unpredictable)”. A seguire, senza alcuna interruzione, Sherol ha presentato il suo emozionante inedito “Non ti avevo ma ti ho perso”. Penultimo, Anastasio, che ha cantato un estratto del suo brano, “La fine del mondo”, con cui si era presentato alle Auditions. Ultima a salire sul palco con “Los Angeles”, una delle canzoni più ascoltate su Spotify.

 

Al termine, Alessandro Cattelan ha comunicato i risultati del televoto, con cui il pubblico a casa ha mandato al ballottaggio Leo Gassmann e Sherol Dos Santos.

Il ballottaggio finale: Sherol Dos Santos è l’eliminata del sesto Live

Leo Gassmann è stato il primo a esibirsi nel suo cavallo di battaglia, “Yellow” dei Coldplay. La posta in gioco è molto alta, l’accesso alla semifinale è importante e non bisogna farsi condizionare dall’emozione.

 

Sherol Dos Santos ha scelto di cantare come cavallo di battaglia la canzone da cui è partita la sua avventura a X Factor, “I’m telling you” di Jennifer Hudson.

 

Anche per questa puntata, i quattro giudici hanno preferito lasciare al pubblico il compito di decidere chi far proseguire nel programma, andando al TILT. Il verdetto del televoto è stato purtroppo impietoso per Sherol Dos Santos, che ha dovuto lasciare X Factor.

 

Nella prossima puntata, saranno ben due i concorrenti a essere eliminati. L’appuntamento per la Semifinale di X Factor 2018 è per giovedì 6 dicembre alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, e su digitale terrestre al canale 311 o 11).

