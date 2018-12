X Factor 2018: le assegnazioni dei giudici per il sesto Live

Dopo l’eliminazione di Renza Castelli con il suo Cielo Ingelse, Fedez deve puntare sul grande talento di Naomi. L’assegnazione di questa settimana per lei sarà come un ritorno alle origini, infatti questa performance ci mostrerà una Naomi in pieno stile pop, proprio come alle Auditions. Il brano è del 2011 ed è un featuring con due dei rapper più influenti nel panorama musicale statunitense degli ultimi anni. Vi spoileriamo solo uno dei loro nomi: Lil Wayne.

Mara ha puntato molto in alto con le assegnazioni per i suoi Under Uomini. I brani che ha scelto, infatti, appartengono ad artisti che hanno fatto la storia della musica internazionale

Leo Gassmann, si misurerà con un brano del 2013 di un cantautore, rapper e dj italiano tra i più conosciuti e apprezzati degli ultimi trent’anni. La canzone è ispirats al romanzo “Terre des hommes” di Antoine de Saint-Exupéry scritto nel 1939. Anastasio, invece, avrà a che fare con un brano del 1971 di un gruppo britannico che ha fatto la storia del rock a livello mondiale. Attualmente questo pezzo occupa la trentunesima posizione nella lista delle 500 migliori canzoni di tutti i tempi secondo Rolling Stone.

Manuel, l'unico giudice che ha ancora tutte tre le ragazze in gara, ha optato per delle assegnazioni che attingono al panorama musicale internazionale degli ultimi anni ma tutte rappresentano generi molto differenti proprio come lo stile delle sue tre Under Donne.

Luna interpreterà un brano di un rapper americano tra i più iconici degli ultimi vent’anni. Questo pezzo è la quarta collaborazione con un’artista originaria delle Barbados. Sherol Dos Santos si misurerà con un brano del 2012 di una cantante inglese. La canzone è una ballata al pianoforte e il brano è scritto in collaborazione con il frontman del gruppo OneRepublic. Martina Attili interpreterà un brano di una cantante con cui si è già misurata durante la sua performance agli Home Visit.

I BowLand, unici concorrenti in gara di Lodo si misureranno con un brano dei primi anni 2000, il singolo appartiene al panorama rock internazionale, ma è anche molto conosciuto nell’immaginario collettivo italiano. Durante i mondiali del 2006, infatti, il tema di questa canzone è arrivato in tutti gli stadi diventando il coro più famoso legato alla nazionale italiana.

