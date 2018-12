Giorgia, il nuovo album è "Pop Heart": tutte le curiosità

Il 16 novembre è uscito “Pop Heart”, il nuovo album di Giorgia. Disponibile in formato fisico e digitale, il disco è interamente dedicato alle cover e ripercorre alcune delle canzoni storiche, nazionali e internazionali, che hanno ispirato la cantante nel corso della sua carriera. Anticipato dal singolo “Le tasche piene di sassi”, originariamente di Jovanotti, “Pop Heart” sta riscuotendo un grande successo di pubblico e di critica. Il progetto di Giorgia ha affascinato gli appassionati e colpito i suoi colleghi che hanno accolto con entusiasmo la scelta di alcune loro canzoni. Con la collaborazione di Michele Canova, la cantante è riuscita a dare una nuova veste a brani che fanno parte della storia della musica italiana ed internazionale. La copertina dell’album è un cuore perché secondo Giorgia «le canzoni sono strade che portano al cuore, passando dalla mente. L’idea del disco di cover circolava da un po', la mia casa discografica me lo chiedeva da anni, sapendo che vengo da lì e che ancora oggi nei concerti mi permetto di citare pezzi non miei. Io credo che per raggiungere davvero le persone non si debba cantare con grandi pensieri. Un po' di istinto va bene e non mi faccio più problemi su cosa voglio essere. Qui ci ho messo il cuore e ho fatto il disco come volevo io».

La tracklist di "Pop Heart"

Giorgia ha anche svelato in un’intervista che ha dovuto rinunciare a malincuore a due canzoni: «Una di Laura Pausini e una dei Duran Duran. Mi piacevano molto ma non erano adatte a me». Questa la tracklist definitiva di “Pop Heart”:

Le tasche piene di sassi (Jovanotti) Una storia importante – feat. Eros Ramazzotti (Eros Ramazzotti) Lei Verrà (Mango) Gli ostacoli del cuore – feat Elisa (Elisa e Luciano Ligabue) Dune Mosse (Zucchero e Miles) Il conforto – feat Tiziano Ferro (Tiziano Ferro e Carmen Consoli) Sweet Dreams (Are Made of This) (Eurythmics) L’ultimo bacio (Carmen Consoli) I Will Always Love You (Whitney Houston) I Feel Love (Donna Summer) Anima (Pino Daniele) Open Your Heart (Madonna) L’essenziale (Marco Mengoni) Vivere una favola (Vasco Rossi) Stay – feat Ainé (Rihanna ft. Mikky Ekko)

Nella cover del disco c’è la scritta Vol.1 che lascia intendere la possibilità che questa non sia un’operazione estemporanea. Durante la presentazione, Giorgia ha ammesso la possibilità di un secondo disco ma che sarà il pubblico a decidere. La prima canzone a essere selezionata è stata proprio "Le tasche piene di sassi" di Jovanotti, primo singolo estratto dall’album. Per Giorgia si tratta di un brano che è ormai un classico «è universale, parla a tutti noi e di tutti noi. La devo cantare perché è bella, non certo per aggiungere o cambiare. È stato un bell'esercizio focalizzarmi sul testo e sulle parole».

I duetti e il tour in programma da aprile

Nell’album c’è anche la partecipazione di alcuni colleghi nelle cover delle proprie canzoni. In “Una storia importante” Giorgia duetta con Eros Ramazzotti, mentre Elisa appare in “Gli ostacoli del cuore”, originariamente cantata in coppia con Ligabue. La cantante romana ha anche già annunciato che ci sarà un tour che accompagnerà l’album. Inizierà ad Ancora, il 5 aprile al PalaPrometeo, per la data zero. Questi tutti gli altri appuntamenti: