Gli aspiranti chef si sono cimentati in due menù, quello onnivoro per la squadra rossa e quello vegetariano per la squadra blu, realizzandoli in due ore e mezza. Milenys, la migliore del precedente Invention Test, come capitano di brigata, ha avuto il vantaggio di scegliere il menù che preferiva, i componenti della sua brigata e il capitano avversario. Inoltre, ha avuto 20 minuti di tempo per confrontarsi con una chef indiana d’eccezione chiamata appositamente per dare consigli e indicazioni sulle preparazioni di questa cucina così ricca e sfaccettata nei sapori.