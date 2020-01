MasterChef 9, chi sono gli eliminati della puntata 5

Domenico non supera l’Invention Test, Andrea è eliminato al Pressure Test. La MasterClass perde altri due componenti: i concorrenti del cooking show di Sky rimangono in 14 a contendersi il titolo di nono MasterChef italiano

di Floriana Ferrando

La gara verso la finale di MasterChef 9 si fa sempre più ardua, fra una prova in esterna da veri gourmet e sfide ai fornelli all'insegna di tecnica e creatività. Domenico e Andrea non hanno saputo cucinare pietanze all'altezza di un vero MasterChef e sono eliminati dal cooking show di Sky. Masterchef 9, eliminato Domenico Dopo una Mistery Box in cui il concorrente non riesce a distinguersi, all'Invention Test Domenico cucina gli ingredienti contenuti nel frigorifero di Bruno Barbieri. A sua disposizione ci sono erba cipollina, brodo di verdure, vino bianco, cozze, fegato di vitello, burro, cipolla di Tropea e alghe Dulse, ma la preparazione non soddisfa la giuria. Domenico presenta una ricetta a base di fegato su crema di alghe Dulse, cozze e cipolla fondente, ma delude: "Il piatto aveva un’idea, ma avresti dovuto fare meglio, gli ingredienti sono male assemblati", commenta chef Bruno Barbieri. Domenico è chiamato fra i peggiori della prova insieme a Luciano e Andrea: il 36enne di Marcianise, in Campania, deve togliersi il grembiule di MasterChef e abbandonare il programma.

Masterchef 9, i piatti di Andrea

All’Invention Test, Andrea affronta gli ingredienti preferiti da chef Giorgio Locatelli, trovandosi a cucinare alimenti piuttosto comuni come uova, pasta d’acciughe, burro, parmigiano reggiano, salmone e tofu. Il giovane concorrente non ha dubbi sul piatto da preparare, un finger food, fatto di salmone affumicato su burro alla maitre d'hotel alla pasta di acciughe (con riferimento ad una delle prime prove di Masterchef affrontata dai concorrenti). La preparazione risulta sbagliata nelle proporzioni e non soddisfa i giudici. Andrea, insieme a Domenico (poi eliminato) e a Luciano, è fra i peggiori dell’Invention Test ma la giuria decide di dargli un’altra possibilità, concedendogli di giocarsi il tutto e per tutto al Pressure Test (saltando la prova in esterna).

Masterchef 9, eliminato Andrea

Andrea affronta il Pressure Test sfidando Maria Teresa, Giada, Gianna, Nicolò, Marisa, Vincenzo e Francesca a colpi di tapas gourmet. Il giovane aspirante chef prepara tre diversi assaggi: una tartare di carne, degli spaghetti alle vongole e un carpaccio di gamberi, ma fa degli errori importanti, che fanno innervosire persino chef Barbieri. Andrea, Giada e Marisa sono i peggiori del Pressure Test: il 26enne di Lecce è eliminato dallo show e deve abbandonare il sogno di diventare il prossimo MasterChef italiano.

