La quinta puntata di MasterChef Italia 9 è stata un vero concentrato di emozioni. A partire da una Mystery Box molto particolare, abbiamo visto i concorrenti misurarsi in prove davvero difficili e non sono mancate le tensioni durante la gara, con i giudici che hanno mantenuto i loro proverbiali modi severi nel giudicare. Del resto la finale non è poi così lontana e non si possono fare sconti a nessuno. MasterChef 9 ti aspetta tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455. In attesa del prossimo appuntamento, sfoglia la gallery per rivivere i momenti clou della quinta puntata, che ha visto l'eliminazione di Domenico e Andrea.

