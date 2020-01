MasterChef 9: cos'è successo nella quarta puntata

Una Mistery Box all’insegna di creatività e tecnica, un Invention Test da veri chef e la prima prova in esterna della nona edizione di Masterchef Italia: ripercorriamo i momenti salienti della quarta puntata, che ha portato ad una doppia eliminazione

di Floriana Ferrando

Due eliminazioni, una prova in esterna nelle risaie della pianura di Vercelli, tanti errori e alcuni colpi di genio. Ecco cosa è successo durante la quarta puntata del cooking show di Sky. MasterChef 9: la Mistery Box della quarta puntata Sotto alla Mistery Box si celano 10 diversi brodi, dai più comuni ai meno scontati (di mollushi e dashi, ad esempio): i concorrenti hanno un’ora di tempo a disposizione per preparare un piatto che sappia esaltare uno a scelta di questi brodi, lavorandolo e cambiandone la forma, la consistenza, il colore. Fra chi ha azzardato e chi ha puntato sulla semplicità, contrariando i giudici (vero, Andrea?), si sono distinti Rossella e i suoi ravioli cinesi con brodo dashi, Marisa che ha pensato un piatto a base di brodo di molluschi con porcini e seppie, e Luciano, che conquista con la sua cucina e con la sua simpatia. Il siciliano è il migliore della Mistery Box: "È buonissimo, faccio fatica a trovare dei difetti", ammette Bruno Barbieri. E’ lui a godere del vantaggio al successivo Invention Test.

Invention Test con chef stellato (e eliminazione) a MasterChef 9

Si fa largo nella cucina di MasterChef Italia lo chef stellato Marco Martini ,con tre delle sue più prelibate ricette: ravioli fatti di pizza bianca e ripieni di mortadella in brodo di pizza, tagliatelle all’amatriciana (dove i filetti di seppia cruda compongono le tagliatelle) e pollo alla cacciatora dentro a un raviolo al vapore, con brodo di patate arrosto. Luciano ha il vantaggio di assaggiare i piatti, carpirne i segreti e assegnare agli avversari le diverse ricette. Annamaria sbaglia l’impiattamento della sua amatriciana, ma nel complesso lavora bene, come anche Maria Teresa, Giulia e Marisa. Hanno riscontrato maggiori difficoltà Francesca che sbaglia il ripieno dei ravioli alla cacciatora, Vincenzo, Milenys che ceffa il brodo, Davide che sbaglia la pasta dei ravioli. Il migliore della prova è Fabio, con pizza e mortazza: “Tostatura riuscita, come anche la farcia, che risulta piacevole”, dice la giuria. Sarà lui il capitano di una delle due brigate che si affronteranno nella prova in esterna.

MasterChef 9, la prova in esterna è a Vercelli

Il riso è il protagonista della prova in esterna: i concorrenti sono giunti a Vercelli per preparare un pranzo a 40 ristoratori esperti nel trattare il riso. Divisi in brigata rossa capitanata da Nicolò (con Giada, Vincenzo, Annamaria, Marisa, Andrea, Giulia, Milenys) e brigata blu (con Luciano, Francesca, Antonio, Davide, Gianna, Domenico, Rossella, Maria Teresa) guidata da Fabio, gli aspiranti MasterChef hanno dato vita a un menù di carne e a un menù di pesce composto da tre portate, tutte a base di riso. Fra preparazioni modificate in corsa e impiattamenti dell’ultimo secondo, la prova giunge al termine: vince la brigata rossa, con 36 preferenze su 40. La squadra perdente deve affrontare il Pressure Test.

MasterChef 9: eliminata Rossella

Luciano, Francesca, Antonio, Davide, Gianna, Domenico, Rossella, Maria Teresa e Fabio affrontano l’ultima sfida. I concorrenti devono scegliere un ingrediente ognuno, all’insaputa degli avversari, e il loro insieme rappresenta la spesa del Pressure Test: i concorrenti devono riuscire ad assemblare in un piatto ("buono da mangiare e bello da vedere") tutti e nove gli ingredienti, che spaziano dal rafano alla ciliegia, dalla bottarga di tonno ai pistacchi. Colpo di scena: a metà prova, la giuria annuncia un ultimo ingrediente a sorpresa da includere nella preparazione, il riccio di mare. Antonio, Domenico e Rossella sono i peggiori del Pressure Test: i primi due si salvano, la concorrente deve abbandonare il progrmama.

