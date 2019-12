Natale, ecco come festeggia la famiglia Kardashian

Curiosi di sapere come la famiglia Kardashian ha festeggiato il Natale negli scorsi anni? Allora, in attesa dei nuovi appuntamenti, in onda dal lunedì al venerdì alle 18.45 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455, scopriamolo insieme. Le Kardashian: scopri lo Speciale

di Matteo Rossini

Il Natale è ormai alle porte e poche settimane ci separano al giorno più atteso da grandi e bambini. Negli anni la famiglia Kardashian ha pubblicato foto di alberi luminosi, outfit scintillanti e decorazioni da capogiro. Khloé kardashian: un abito davvero brillante Le decorazioni sono assolutamente importanti, ma l'outfit non può essere secondario, lo sa bene Khloé Kardashian che due anni fa ha sfoggiato un vestito davvero scintillante. La modella e influencer ha indossato un abito argentato assolutamente perfetto per la festa più luminosa dell'anno. La sorella di Kim ha postato anche un breve video in cui è stato possibile scorgere parte degli abbellimenti messi in piedi, una vera e propria casa da sogno.

Kim Kardashian e Paris Hilton: insieme il 31 dicembre

Restando in tema di outfit, passiamo a Kim Kardashian (qui potete trovare tutte le sue foto più belle di ieri e di oggi) che lo scorso anno ha deciso di trascorrere le ultime ore del 2018 e i primi minuti de 2019 con la sua storica amica, ovvero Paris Hilton.

La moglie di Kaye West ha immortalato i momenti pubblicando alcuni scatti sul suo profilo Instagram. La cantante di “Stars Are Blind” ha optato per un abito rosso, mentre Kim ha preferito il colore bianco.

Kylie Jenner: il suo albero di Natale

Passiamo ora a Kylie Jenner che lo scorso dicembre ha mostrato ai fan l’albero di Natale della sua abitazione, immancabile “All I Want For Christmas Is You” di Mariah Carey come sottofondo musicale.

Kendall Jenner: l’abito verde per il 25 dicembre

Ora è il momento di Kendal Jenner che ha incantato tutti con l’abito indossato durante il giorno di Natale del 2018. La modella ha optato per un lungo vestito verde che ha riscosso un successo straordinario da parte dei suoi fan, infatti il post ha ottenuto più di sei milioni di like su Instagram.



Khloé Kardashian: l’outfit per la notte di Capodanno

Chiudiamo con l’outfit scelto da Khloé per l’ultima notte del 2018: un abito brillante, sensuale, aderente e maculato.