Le Kardashian: cosa è successo nelle stagioni 1-12

Stagione 1



La prima stagione del reality show Al passo con i Kardashian è un pot-pourri di momenti epici.

Già il primo episodio, incentrato sull’organizzazione della festa di 16esimo anniversario del matrimonio dei genitori, fa palpitare i cuori.

Ci sono anche momenti di tensione, come quando Kim decide di trovarsi un nuovo manager al posto di mamma…

Momenti divertentissimi si intervallano ad altri molto emotional e commuoventi, come quando nel quinto episodio Kim e le sorelle ricorderanno il compianto padre Robert, scomparso a causa di un tumore.

Ma alla morte e alle lacrime di tristezza si alterna anche la vita. E lacrime di gioia, come quelle che scrosciano nell’episodio in cui Khloé convince la sorella Kourtney a fare un test di gravidanza dopo un po’ di giorni di nausee sospette. Ebbene… Kourtney lo è: incinta!

In un episodio Khloé e Kourtney faranno del bene aiutando un homeless e offrendogli l’opportunità di cambiare vita.

E nell’episodio finale c'è anche il ritorno di un ex fidanzato...





Stagione 2



Kim e Khloé decidono di portare Kourtney a Cabo San Lucas per tirarla su di morale perché è per lei un periodaccio. Intanto la fama di Kim cresce in maniera esponenziale, consacrandola a diva a tutti gli effetti.

Khloé, per ritagliarsi il suo pezzo di notorietà prendendo spunto dalla sorella che sta diventando sempre più una celeb, decide di provare con la recitazione.

Intanto il fratello più piccolo, Rob, porterà a casa la sua nuova fidanzata per le presentazioni ufficiali.

Kim e Kourtney organizzano un appuntamento al buio per Khloé, organizzando tutto via web.

Intanto la fama delle Kardashian è ormai talmente plateale che non basterebbero le guardie del corpo (che per ora comunque le ragazze non hanno): è giunta l’ora di un bel corso di difesa personale! Tutte le sorelle si daranno da fare, rivelandosi vere atlete provette!

Oltre alla lotta fisica, non mancano nemmeno i battibecchi verbali: in un episodio assistiamo a un litigio familiare a casa Kardashian. Tutte contro tutte.

Per riunire la family, Kris organizzerà così una vacanza in Colorado.

Di ritorno dal Colorado, Kim deciderà di fare al fidanzato Reggie Blush (giocatore di football) un regalo un po' spicy per il loro primo anniversario di fidanzamento: un calendario senza veli... Ma l'eleganza innata di Kim esce sempre fuori.

La seconda stagione finirà con un momento profondo che guarda a uno dei peggiori disastri americani degli ultimi tempi: la famiglia Kardashian si dirige a New Orleans per conoscere una famiglia che ha perso tutto per colpa dell’Uragano Katrina.





Stagione 3



La terza stagione inizia con un momento difficile per Khloé.

Kourtney intanto è insoddisfatta della sua carriera e non sa se sollevare mamma Kris dall’incarico da manager.

Khloé presterà immagine e corpo per una buona causa: poserà per una campagna della PETA a favore dei diritti degli animali, battendosi contro la produzione di pellicce.

Tra presentazioni di profumi (come Dashing, l’eau de toilette di Kim e mamma Kris) e momenti di minore attaccamento materno, come quando Khloé farà il test del DNA per vedere se Kris è la sua vera madre, la terza stagione è ricca di momenti imperdibili.

Kourtney intanto ha paura che il fidanzato Scott, dopo due anni assieme, stia per lasciarla.

Khloé invece si innamora. Ma non di un uomo, di una città: New York City! E decide di trasferirsi, dicendo bye bye alla famiglia.

Abbandonare il nido sarà difficile, per Khloé ma anche per le altre, mamma Kris in primis.



I timori di Kourtney si avverano: a telefono con Scott, sente una voce femminile in sottofondo…

La stagione termina con un momento di tensione tra Kim e Kourtney. Kim le rimprovera di appropriarsi delle sue cose senza chiedergliele.





Stagione 4



La quarta stagione incomincia con un grande annuncio: Khloé rivela il suo fidanzamento con Lamar Odom, giocatore del Lakers. Stanno assieme da non molto ma è già amore!

E non solo amore: è già matrimonio!

Oltre ai fiori d’arancio, c’è da celebrare anche un baby shower, quello per il bimbo di Kourtney che sta per arrivare. Ma Kourtney non vuole un baby shower così mamma Kris e le sorelle glielo organizzeranno… di nascosto!

Kourtney ha ben altro a cui pensare: nota che Scott (con cui si è riappacificata) non sta prendendo sul serio la gravidanza. Gli darà un ultimatum.

Kourtney organizza un weekend a Santa Barbara con le sorelle ma la vacanza non va molto bene. Intanto Kylie Jenner è un po' gelosa perché la madre Kris sta aiutando la carriera della sorella Kendall come modella. Sono le gelosie naturali delle figlie, che tutte abbiamo provato!

Non mancheranno le feste di compleanno da urlo (quella per il 29 anni di Kim) in cui però Scott si comporterà male... la quarta stagione è a dir poco da non perdere!





Stagione 5



Kim inaugura la casa nuova con un mega party.

Intanto Khloé si dispera perché ha perso l’anello di fidanzamento che le ha regalato Lamar. Anello che ritroverà proprio Lamar ma non assieme alla fiducia nei confronti di Khloé: le rimprovera di non avergli detto la verità.

Kris convince Kim a scegliersi una guardia del corpo. Ed ecco che arriva Shengo, un australiano per cui perdere la testa…

Ma per la remise en forme, Kris sceglierà addirittura un personal trainer più affascinante della guardia del corpo di Kim! La quinta stagione fa venire voglia di rimettersi in forma smagliante, come tutte le Kardashian protagoniste!





Stagione 6



Kim porta la sorellastra Kendall Jenner a New York per lanciarla come modella.

Kris intanto ha un ripensamento sul suo cognome: vorrebbe tornare a essere una Kardashian.



Tra Kourtney che vuole un altro bambino, la famiglia che pressa perché lei e Scott si sposino, Rob che confessa a Kourtney che odia Scott… di carne al fuoco ce ne è tanta, tantissima!



Per il 20esimo anniversario, Bruce sorprende Kris e porta tutta la famiglia a festeggiare a Bora Bora.

Kris Humphries intanto vorrebbe proporre a Kim di sposarlo. Ma capisce per fortuna che sta correndo davvero troppo!

E invece… i preparativi per il matrimonio tra Kim e Kris incominciano! Ebbene sì: il giocatore di basket Kris Humphries sposa Kim Kardashian!



Stagione 7



La stagione 7 non è da meno: tra test del DNA con cui Kris vuole provare la paternità di Khloé, battibecchi tra Kourtney e Kris e nuovi tagli di capelli di Kim (un caschetto top!), ne capitano di tutti i colori.



Kris incontrerà anche l’uomo per cui il suo ex marito l’ha lasciata. Tra vacanze nella Repubblica Dominicana e l’apertura del ristorante di Scott a New York, questa stagione è una miscellanea di momenti indimenticabili. E le Kardashian verranno intervistate da un’altra donna super star degli States: Oprah Winfrey!

La famiglia si prepara all’arrivo del nuovo bambino di Kourtney. E Kim incomincia l’iter per congelare gli ovuli.





Stagione 8



Kim è incinta! E nella prima puntata scopre assieme al suo fidanzato Kanye West il sesso del nascituro.

Purtroppo scoprirà che la loro casa non sarà pronta alla nascita del bambino. Così Kris le offre la casa della famiglia Jenner.

La famiglia allargata dei Kardashian e Jenner farà una vacanza in Grecia.

Tra baby shower organizzati ad arte, paparazzi, viaggi di famiglia in Nevada e 16esimi compleanni da favola (di Kylie), l’ottava stagione è pazzesca.

Il gran finale? A tema natalizio!





Stagione 9



La nona stagione tiene alto l’onore dello show, avvincendo gli spettatori che non riescono davvero a staccarsi dallo schermo.

Kris e il marito divorziano, creando uno sconforto pazzesco nelle figlie Kendall e Kylie.



Tra feste di fidanzamento, compleanni e pause relax in una spa in Arizona, tenetevi forte perché questa stagione è meravigliosa.

C’è anche Blu, il cucciolo ormai cresciutelo di Kendall che combina guai su guai. Ma è adorabile.

Viaggi a Vienna, vacanze in Thailandia, copertine di Vogue su cui campeggia una splendida Kim, viaggi a Parigi e in Italia… Una stagione on the road, insomma!

E con il terzo lieto annuncio: Kourtney aspetta un altro figlio! Scott non ci può davvero credere.



Stagione 10



All’inizio della decima stagione si cerca di tornare alla normalità dopo il divorzio di Kris e Bruce. Ma è dura, soprattutto per Kris.



Non mancheranno feste di Halloween e poi il bambino di Kourtney in arrivo.

E Bruce? L’ex marito di Kris Jenner annuncia di volere diventare donna.

Viaggi a Parigi di Kris e Kendall ma anche viaggi alla radice delle origini delle Kardashian, ossia in Armenia. Kanye West farà in Armenia un concerto a sorpresa.

Intanto Bruce diventa Caitlyn. Ma per Kris non è facile, ovviamente.



E Kylie? Festeggia il suo diciottesimo compleanno al Bootsy Bellows di Los Angeles.





Stagione 11



L’undicesima stagione si apre con Kourtney che è diventata molto protettiva con i figli dopo avere chiesto a Scott di andarsene.

Tra viaggi di lavoro in Australia, il primo incontro di Kris con Caitlyn (per la prima volta al 18esimo della loro figlia Kylie), nuove cicogne in arrivo e fidanzati presentati alla famiglia (Kylie presenta Tyga), questa stagione è ricca di momenti top.

Ci sono anche episodi drammatici, come quando Kris chiede alle figlie di fare test genetici per controllarsi circa il rischio di tumori (il padre Robert è morto di cancro).

Kris coinvolgerà anche l’intera famiglia in una specie di "Communication Therapy”, una terapia per aprirsi l’un l’altra e comunicare al meglio, senza tenersi dentro niente.

Ci sono poi libri da finire di scrivere (Khloé tenta di terminare il suo) e feste per 60 candeline da spegnere (Kris!).





Stagione 12



La dodicesima stagione è un tripudio di cult moments!

Rob, il fratello delle Kardashian, incomincia a frequentare la ex di Tyga, il fidanzato della sorellastra Kylie Jenner.

Lamar conoscerà per la prima volta Caitlyn e ci saranno cover di Architectural Digest.

Vacanze a sorpresa (è sempre Kris che le organizza, lei le adora!), viaggi in Islanda per Kim che accompagna Kanye per girare il suo videoclip musicale, cameo di Kim nel video del brano Milf $ di Fergie, viaggi a Cuba a bordo del jet di famiglia e lanci di app. Succede davvero di tutto!



Kim vorrebbe un terzo figlio e annuncia che incomincerà a provarci seriamente.

Un bimbo è in arrivo, non di una delle sorelle Kardashian ma del fratello Rob!