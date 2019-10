Lunedì 21 ottobre alle 18.45 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 arriva il clan Kardashian – Jenner. Le sorelle K, la famiglia più famosa d’America e non solo, arrivano su Sky Uno insieme alla loro vita personale fatta di eccessi e stravaganze. Ma prima di vederle sul piccolo schermo, vogliamo parlare dell’unico fratello delle più famose Kim, Kourtney e Khloé, figlio della momager Kris e dell’avocato Robert: Rob Kardashian.

5 cose da sapere su Rob Kardashian

1 Rob Kardashian ha una figlia, Dream, insieme alla modella Blac Chyna (ora ex moglie) che ha avuto fidanzati in comune con Kylie Jenner-Kardashian. Ed infatti dall’ex fidanzato di Kylie, il rapper Tyga, che Blac Chyna ha avuto il suo secondo figlio.

2 Rob ha letteralmente perso la testa per la sua ex Blac Chyna, tanto da ricoprirla d’oro e chiedere prestiti in denaro a mamma Kris per farle regali. Ha persino speso oltre centomila dollari per esaudire il suo più grande sogno: rifarsi dal chirurgo plastico da capo a piedi per ottenere il corpo che aveva sempre desiderato. Esploso l’amore tra Rob e Blac Chyna, la momager Kris aveva convinto il canale E! Entertainment a produrre un reality show tutto suo intitolato “Rob e Chyna”.

3 Neanche sei mesi dal parto, Blac Chyna ha mollato in tronco il povero Robert postando su internet foto in cui si vede tra le lenzuola con un altro. Robert è andato su tutte le furie, l’ha insultata via social e per questo è stato bandito da Instagram. Una storia questa che prosegue ancora oggi nelle aule di tribunale. Dopo il “danno mediatico” causatogli da Rob, l’ex spogliarellista Blac Chyna ha richiesto un’ordinanza restrittiva contro di lui.

4 Anche Rob insieme al resto della famiglia compare nel reality Keeping Up With The Kardashians, show dalla quale Rob è stato costretto a prendersi “un periodo di pausa”. Il 32enne ha abbandonato le scene per curare il diabete diagnosticatogli nel 2015. Oltre a perdere di “popolarità” Rob ha perso i guadagni che gli permettevano di mantenere la figlia Dream, avuta dalla modella Blac Chyna. Il fratello delle K è stato dunque costretto a rivedere gli accordi per il mantenimento della figlia non potendo più provvedere al pagamento dei 20.000 dollari mensili.

5 Sotto la guida delle sorelle K e l’aiuto della momager Kris, Rob ha creato una compagnia che produce calze con su scritto “Love Hurts” o “Yolo”. Vendute in vari department store come ad esempio Macy's.