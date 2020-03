Tutti i golden buzzer di Italia’s Got Talent 2020. Si esibiranno anche venerdì nell’ attesissima finale di Italia's Got Talent, alle 21.30 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 in diretta!

Dopo due mesi di selezioni e straordinarie perfomance, Italia’s Got Talent 2020 è pronto per il suo atto finale. Dodici i concorrenti in gara per conquistare l’ambito premio e che venerdì sera si sfideranno in diretta alle 21.30 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 a colpi di canto, ballo, recitazione e giochi di prestigio. La giuria dovrà incoronare il vincitore dell’edizione di quest’anno ma nel frattempo nel corso delle precedenti puntate ha permesso a quattro concorrenti di poter accedere direttamente alla finale grazie al Golden Buzzer. Ecco tutti i finalisti scelti da ogni singolo giudice attraverso l’opzione del pulsante d’oro e che rivedremo su Sky Uno.

Mara Maionchi sceglie i Taekwondo Demonstration Team

Mara Maionchi è stata la prima a premiare un concorrente con il golden buzzer. Il giudice ha permesso a Taekwondo Demonstration Team di accedere direttamente alla finale. Voli, giravolte, calci e rotture di tavolette hanno impressionato il pubblico in platea, i giudici e la stessa Lodovica Comello. Il golden buzzer di Mara Maionchi è arrivato per l’indiscutibile bravura e preparazione atletica, ma soprattutto per l’iniziativa presentata come fondazione umanitaria.

Claudia Lawrence premiata da Frank Matano

Durante la terza puntata è stato Frank Matano a sfruttare il suo golden buzzer. Ad usufruire di questo premio è stata Claudia Lawrence, concorrente di 94 anni che ha catturato l’attenzione grazie al suo fascino e alle sue qualità. Sul palco ha cantato “Suzy” mostrando nel suo numero teatro, ballo e canto.

Il Golden Buzzer di Joe Bastianich

Nella quinta puntata di Italia’s Got Talent, Joe Bastianich ha scelto di utilizzare il golden buzzer per il Sunshine Gospel Choir, coro gospel nato a Torino e che con ottanta elementi ha stregato l’intera platea e la giuria. Una standing ovation immancabile che ha scatenato lo stesso giudice. Bastianich ha infatti deciso di presentarli in maniera molto evocativa, come se fosse un predicatore in perfetto stile e clima gospel.

Federica Pellegrini manda in finale Francesco Carrer

Il golden buzzer di Federica Pellegrini è andato a Francesco Carrer durante la settima puntata di Italia’s Got Talent 2020. Il ragazzo di tredici anni ha conquistato il pulsante d’oro in semifinale grazie alla sua voce. Un talento indiscutibile accompagnato dalla nonna che ha coltivato le sue potenzialità grazie al coro della chiesa. Un’esperienza così formativa ha permesso Francesco Carrer di affinare la sua tecnica canora e di avere un’impronta da vero professionista nonostante la giovanissima età.

Non perdete la finalissima di venerdì sera, in diretta alle 21.30 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455. Che vinca il migliore!

